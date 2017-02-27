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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44694470447144724473>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 267
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
29
выше 28
36%
96
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.03.2020..............18.03.2020
дата розрахунку................16.03.2020..............17.03.2020
Євро...................................29,5249...................29,7271
Долар США........................26,5249...................27,0566
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Это минимальная послеполуденная прибавка с начала паники.
Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики.
После 12 выросли на 4 копейки и надолго остановились. К окончанию обеда покупатели, похоже кончились, и биды начали падать. Офера остались на месте. Ко времени фиксации официального курса биды опустились на 7 копеек, а спред достиг неслыханных 10 копеек. Позже тенденция продолжилась, и к 17 часам спред достиг 14 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.0500 - 27.1500. За день прибавили 7 копеек относительно открытия и 37 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.0148 (+30) +4
2018 - 26.3539 (+8) +70

2017 - 26.9093 (-7)
2016 - 26.7000 (-14)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:22

Курси на зараз - майже все червоне


Вітаюсь совсіма.

17:00
Зображення
Присіли. Хтось зранку у Львові розпродався, а у Хмельницькому підтянули біди.

11:00
Зображення

Курс НБУ:

МіжБанк навпаки підріс:
Євро (₴ --> €) 29,7271(29,5249 + 0,2022),
Долар США (₴ --> $) 27,0566(26,5249 + 0,5317).
По доляру знову виросли і аж на 53,17 копійки.
По євро виросли на 20,22 копійки.

Крос курс євро/доляр - 1,09795 впав,

Золото - 1540,7 доляра за унцію, на форексі з ранку підросло.

Амерофонда на зараз позеленіла.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 17 бер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:22

  Alex2006 написав:Блин, не успел засечь пик загона, по какому курсу были реальные пиковые впаривания? По 29 кого-то успели постричь?


  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  komp написав:Не, все скинули по 24,55...
Позорище 2006 левела, божья роса...

Деньги этому аленю 2006-ому иметь противопоказано.

Мне, конечно, приятно, что у баксодержателей до сих пор полыхает от того, что я выбрал верную тактику с грн депо и получил много дохода за счет этого :) Молодцы, так держать!
Что-то на МБ покупка пошла вниз) Как же так? А как же 30?! Пока что фиксируем, что главных оленей этого загона постригли по 29 :)


вот я пытаюсь объяснить что по 29 уже нет смысла покупать, многие скупились по 25..26

и депо многие открыли на год в Ноябре. Снять физически нельзя.

2023 год ОВГЗ сейчас под 19.5%. Говорят что на 2021 так же сейчас 19.5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:22

qas
Ктодружит с техникой, объёмами, уровнями т.н. маржинального обеспечения и пр.,тот почему-то увидел, что многие валютные пары, пришли к Важнейшим уровням, к сопротивлению.

И скажите мине потом, шо этот короновирус, не использовали для того, шобы дойти до требуемых Крупным банкам уровней! :D
Случайное - неслучайно.
Нет, разговор про разворот - пока что, не идёт, но если так, то притормозить падение, смогут.. :D
S&P пробует расти, нефть так себе... а валюты, держат... ну, не всегда же медведям мёд лакать, сейчас и мишек нагнём! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:22

Благая весть для страждущих

Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.

"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.

Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.


в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:24

  ruvex написав:Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, что ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.

Рост курса радует, только вот страшно, что вся банковская система случайно завалится на таких волнах. Страшно зависнуть за границей с мёртвыми банковскими картами. Карты разных банков с деньгами просто перестают работать, как вчера. Это кроме спреда больше 5% между курсом покупки и продажи. Находясь в Украине, можно ездить вымаливать у банковских сотрудников свои же деньги, а за границей даже этого нельзя. Не работает карта, голодай
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:24

  Дед Мороз написав:
  Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. :shock:
но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.
ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.
правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...

что будет дальше???
курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.
далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.
у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.
и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.

потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже. :roll:
Возможно и такое.Но склоняюсь к Бениным страшилкам про дефолт.Все очень реально.


я же написал, что про вторую ж...в стране после выхода из карантина я напишу позже, но вы немного меня опередили. :roll:
позже добавлю ещё кое что :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:26

  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.


в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.

Что-то подобное и увидим сейчас.Вероятно и DAX по 5000.А может и ниже.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:27

  proftpd66 написав:вот я пытаюсь объяснить что по 29 уже нет смысла покупать, многие скупились по 25..26

Но кто-то же покупает) Загончики держаться исключительно на оленях, как только те перестают вестись на загон - курс откатывает назад. Кто-то считает, что покупка бакса по 29 -выгодная инвестиция)) Наверное, надеются найти еще бОльших оленей, кому смогут продать дороже :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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