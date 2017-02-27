Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................17.03.2020..............18.03.2020 дата розрахунку................16.03.2020..............17.03.2020 Євро...................................29,5249...................29,7271 Долар США........................26,5249...................27,0566 После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Это минимальная послеполуденная прибавка с начала паники. Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики. После 12 выросли на 4 копейки и надолго остановились. К окончанию обеда покупатели, похоже кончились, и биды начали падать. Офера остались на месте. Ко времени фиксации официального курса биды опустились на 7 копеек, а спред достиг неслыханных 10 копеек. Позже тенденция продолжилась, и к 17 часам спред достиг 14 копеек. Официальный курс встретили котировками 27.0500 - 27.1500. За день прибавили 7 копеек относительно открытия и 37 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 27.0148 (+30) +4 2018 - 26.3539 (+8) +70
17:00 Присіли. Хтось зранку у Львові розпродався, а у Хмельницькому підтянули біди.
11:00
Курс НБУ:
МіжБанк навпаки підріс: Євро (₴ --> €) 29,7271(29,5249 + 0,2022), Долар США (₴ --> $) 27,0566(26,5249 + 0,5317). По доляру знову виросли і аж на 53,17 копійки. По євро виросли на 20,22 копійки.
Крос курс євро/доляр - 1,09795 впав,
Золото - 1540,7 доляра за унцію, на форексі з ранку підросло.
Амерофонда на зараз позеленіла.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 17 бер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Alex2006 написав:Блин, не успел засечь пик загона, по какому курсу были реальные пиковые впаривания? По 29 кого-то успели постричь?
Alex2006 написав:
Zebra написав:
komp написав:Не, все скинули по 24,55... Позорище 2006 левела, божья роса...
Деньги этому аленю 2006-ому иметь противопоказано.
Мне, конечно, приятно, что у баксодержателей до сих пор полыхает от того, что я выбрал верную тактику с грн депо и получил много дохода за счет этого Молодцы, так держать! Что-то на МБ покупка пошла вниз) Как же так? А как же 30?! Пока что фиксируем, что главных оленей этого загона постригли по 29
вот я пытаюсь объяснить что по 29 уже нет смысла покупать, многие скупились по 25..26
и депо многие открыли на год в Ноябре. Снять физически нельзя.
2023 год ОВГЗ сейчас под 19.5%. Говорят что на 2021 так же сейчас 19.5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
qas Ктодружит с техникой, объёмами, уровнями т.н. маржинального обеспечения и пр.,тот почему-то увидел, что многие валютные пары, пришли к Важнейшим уровням, к сопротивлению.
И скажите мине потом, шо этот короновирус, не использовали для того, шобы дойти до требуемых Крупным банкам уровней! Случайное - неслучайно. Нет, разговор про разворот - пока что, не идёт, но если так, то притормозить падение, смогут.. S&P пробует расти, нефть так себе... а валюты, держат... ну, не всегда же медведям мёд лакать, сейчас и мишек нагнём!
Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.
"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.
Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ruvex написав:Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, что ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.
Рост курса радует, только вот страшно, что вся банковская система случайно завалится на таких волнах. Страшно зависнуть за границей с мёртвыми банковскими картами. Карты разных банков с деньгами просто перестают работать, как вчера. Это кроме спреда больше 5% между курсом покупки и продажи. Находясь в Украине, можно ездить вымаливать у банковских сотрудников свои же деньги, а за границей даже этого нельзя. Не работает карта, голодай
Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели. ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть. правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...
что будет дальше??? курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28. далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса. у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу. и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.
потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже.
Возможно и такое.Но склоняюсь к Бениным страшилкам про дефолт.Все очень реально.
я же написал, что про вторую ж...в стране после выхода из карантина я напишу позже, но вы немного меня опередили. позже добавлю ещё кое что
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
proftpd66 написав:вот я пытаюсь объяснить что по 29 уже нет смысла покупать, многие скупились по 25..26
Но кто-то же покупает) Загончики держаться исключительно на оленях, как только те перестают вестись на загон - курс откатывает назад. Кто-то считает, что покупка бакса по 29 -выгодная инвестиция)) Наверное, надеются найти еще бОльших оленей, кому смогут продать дороже
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.