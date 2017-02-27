Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................17.03.2020..............18.03.2020 дата розрахунку................16.03.2020..............17.03.2020 Євро...................................29,5249...................29,7271 Долар США........................26,5249...................27,0566 После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Это минимальная послеполуденная прибавка с начала паники. Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики. После 12 выросли на 4 копейки и надолго остановились. К окончанию обеда покупатели, похоже кончились, и биды начали падать. Офера остались на месте. Ко времени фиксации официального курса биды опустились на 7 копеек, а спред достиг неслыханных 10 копеек. Позже тенденция продолжилась, и к 17 часам спред достиг 14 копеек. Официальный курс встретили котировками 27.0500 - 27.1500. За день прибавили 7 копеек относительно открытия и 37 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 27.0148 (+30) +4 2018 - 26.3539 (+8) +70
2017 - 26.9093 (-7) 2016 - 26.7000 (-14)
курс ставит рекорды (за 4 года истории)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.
в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.
В 2016 тоже многие думали, что курс уже будет не ниже 27+ Как и в последующие загоны
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.
"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.
Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.
Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.
"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.
Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.
потом скажут, что поместили валюту на карантин, т.к. через валюту передаётся вирус. а потом запрут всех по домам со штрафами от штуки баксов и скажут можете зайти в банк за долярами. но надо будет взять специальное разрешение на поход в банк, а его местные власти и полиция не даст.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.
"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.
Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.
Если честно, до конца не понимаю, до последнего считал проскакивающую инфу про самолёты с долларами каким то приколом)
proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.
в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.
я не знаю, кто так думал, я так не думал! кризис был с начала 2008 года и еще раньше, и даже с 2007. А у нас был рост 2008 году!
и евро и золото резко пошли на вверх в 2008.
в 2018 когда была коррекция, то так же биток просел, как раз когда была коррекция 3000 был биток. Коррекция похоже что спланированная, потому что Трамп хотел ставку 0%. Они "завалили" Китай и Европу. И ставку поставили 0%. Сейчас индексы пойдут на вверх и Трамп будет в шоколоде, куча денег на инфраструктуру и ставка 0%. Все в шоколода, так как Трампик и хотел
Я могу понять, если бы у нас был рост, и потом кризис. У нас кризис 7 лет продолжается
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Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.
"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.
Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.
потом скажут, что поместили валюту на карантин, т.к. через валюту передаётся вирус. а потом запрут всех по домам со штрафами от штуки баксов и скажут можете зайти в банк за долярами. но надо будет взять специальное разрешение на поход в банк, а его местные власти и полиция не даст.
Привезут разве что на голубом вертолете.Еще те сказочники.Ведь наличка до последнего времени не поспевала за межбанком.А в итоге виновато население паникующее.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Вів 17 бер, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................17.03.2020..............18.03.2020 дата розрахунку................16.03.2020..............17.03.2020 Євро...................................29,5249...................29,7271 Долар США........................26,5249...................27,0566 После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Это минимальная послеполуденная прибавка с начала паники. Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики. После 12 выросли на 4 копейки и надолго остановились. К окончанию обеда покупатели, похоже кончились, и биды начали падать. Офера остались на месте. Ко времени фиксации официального курса биды опустились на 7 копеек, а спред достиг неслыханных 10 копеек. Позже тенденция продолжилась, и к 17 часам спред достиг 14 копеек. Официальный курс встретили котировками 27.0500 - 27.1500. За день прибавили 7 копеек относительно открытия и 37 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 27.0148 (+30) +4 2018 - 26.3539 (+8) +70