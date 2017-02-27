Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30

Игорь Алексеевич написав: proftpd66 написав: ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился. ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.



в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес. в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.

2007

была коррекция 3000 был биток

я не знаю, кто так думал, я так не думал!кризис был с начала 2008 года и еще раньше, и даже с. А2008 году!и евро и золото резко пошли на вверх в 2008.в 2018 когда была коррекция, то так же биток просел, как раз когда. Коррекция похоже что спланированная, потому что Трамп хотел ставку 0%. Они "завалили" Китай и Европу. И ставку поставили 0%. Сейчас индексы пойдут на вверх и Трамп будет в шоколоде, куча денег на инфраструктуру и ставка 0%. Все в шоколода, так как Трампик и хотелЯ могу понять, если бы у нас был рост, и потом кризис. У нас кризис 7 лет продолжается