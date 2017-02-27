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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4470447144724473>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 267
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
29
выше 28
36%
96
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:27

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.03.2020..............18.03.2020
дата розрахунку................16.03.2020..............17.03.2020
Євро...................................29,5249...................29,7271
Долар США........................26,5249...................27,0566
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Это минимальная послеполуденная прибавка с начала паники.
Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики.
После 12 выросли на 4 копейки и надолго остановились. К окончанию обеда покупатели, похоже кончились, и биды начали падать. Офера остались на месте. Ко времени фиксации официального курса биды опустились на 7 копеек, а спред достиг неслыханных 10 копеек. Позже тенденция продолжилась, и к 17 часам спред достиг 14 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.0500 - 27.1500. За день прибавили 7 копеек относительно открытия и 37 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.0148 (+30) +4
2018 - 26.3539 (+8) +70

2017 - 26.9093 (-7)
2016 - 26.7000 (-14)


курс ставит рекорды (за 4 года истории)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:28

  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.


в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.

В 2016 тоже многие думали, что курс уже будет не ниже 27+ :) Как и в последующие загоны :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:28

  freeze написав:Благая весть для страждущих

Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.

"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.

Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.

ВСІМ дякую, можно розходитись по домівках :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:29

  freeze написав:Благая весть для страждущих

Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.

"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.

Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.


потом скажут, что поместили валюту на карантин, т.к. через валюту передаётся вирус. а потом запрут всех по домам со штрафами от штуки баксов и скажут можете зайти в банк за долярами. но надо будет взять специальное разрешение на поход в банк, а его местные власти и полиция не даст. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30

  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.


в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.

В 2016 тоже многие думали, что курс уже будет не ниже 27+ :) Как и в последующие загоны :)

Для форума ты уже умер.Делай новый ник.Ну например Алеx 0.5 шишки.Поймем и простим.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30

  freeze написав:Благая весть для страждущих

Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.

"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.

Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.


Если честно, до конца не понимаю, до последнего считал проскакивающую инфу про самолёты с долларами каким то приколом)
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30

  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.


в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.


я не знаю, кто так думал, я так не думал!
кризис был с начала 2008 года и еще раньше, и даже с 2007. А у нас был рост 2008 году!

и евро и золото резко пошли на вверх в 2008.

в 2018 когда была коррекция, то так же биток просел, как раз когда была коррекция 3000 был биток. Коррекция похоже что спланированная, потому что Трамп хотел ставку 0%. Они "завалили" Китай и Европу. И ставку поставили 0%. Сейчас индексы пойдут на вверх и Трамп будет в шоколоде, куча денег на инфраструктуру и ставка 0%. Все в шоколода, так как Трампик и хотел :)

Я могу понять, если бы у нас был рост, и потом кризис. У нас кризис 7 лет продолжается :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:32

  Игорь Алексеевич написав:
  freeze написав:Благая весть для страждущих

Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.

"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.

Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.


потом скажут, что поместили валюту на карантин, т.к. через валюту передаётся вирус. а потом запрут всех по домам со штрафами от штуки баксов и скажут можете зайти в банк за долярами. но надо будет взять специальное разрешение на поход в банк, а его местные власти и полиция не даст. :roll:

Привезут разве что на голубом вертолете.Еще те сказочники.Ведь наличка до последнего времени не поспевала за межбанком.А в итоге виновато население паникующее.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Вів 17 бер, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:33

харьков отскочил бидами на 28

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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:35

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.03.2020..............18.03.2020
дата розрахунку................16.03.2020..............17.03.2020
Євро...................................29,5249...................29,7271
Долар США........................26,5249...................27,0566
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Это минимальная послеполуденная прибавка с начала паники.
Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики.
После 12 выросли на 4 копейки и надолго остановились. К окончанию обеда покупатели, похоже кончились, и биды начали падать. Офера остались на месте. Ко времени фиксации официального курса биды опустились на 7 копеек, а спред достиг неслыханных 10 копеек. Позже тенденция продолжилась, и к 17 часам спред достиг 14 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.0500 - 27.1500. За день прибавили 7 копеек относительно открытия и 37 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.0148 (+30) +4
2018 - 26.3539 (+8) +70

2017 - 26.9093 (-7)
2016 - 26.7000 (-14)



viewtopic.php?p=4903951#p4903951

Получается что сегодня сняли 0.8 с банков? А когда курс девальвировлся, то ложили? Ничего не понимаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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