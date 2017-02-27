Сейчас может и не быть. Мы ведь сейчас только в начальном этапе первой стадии медвежьего рынка. Будет отскок. И не один, который будут использовать, что б сбросить дорогой актив.
Конечно. Будет отскок в мире.
Сгодня завтра, возможно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:50
lrs7719
Конечно. Будет отскок в мире.
Сгодня завтра, возможно!
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:55
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:57
Хто купує валюту
За словами заступника голови НБУ, з початку минулого тижня і до понеділка, 16 березня, тобто за 5 робочих днів загальний попит на валюту склав $2,1 млрд.
З цієї суми:
населення придбало біля $300 млн
нерезиденти — $8 млн
українські компанії — експортери та імпортери — майже $1,8 млрд.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда то помню в далеком 2008 году захожу в Надру снять остатки, и говорю касирше, что скоро вас закроют - а она заулыбалась и говорит "да конечно, у нас люди сегодня депозиты даже открывают". Через пару месяцев отделение закрыли. Хорошее было отделение, валюту выдавали, и Надра была одним из немногих банков у которых в банкоматах были доллары...
Когда прекращается на 3 недели транспортное сообщение, урезается розничная торговля, то в банковской сфере каникулы как я понимаю никто не обьявляет - а процентики капают, зарплаты тоже...
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Министерство финансов на аукционе 17 марта предложило инвесторам только номинированные в долларах США государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.
По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71,6 млн. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:06
если сдавал по 25, а купил по 28 - то это олень?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:08
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:10
uaprofi
нет, это ЛОСЬ
Stop Loss
он же "лузер" loser
он же лошара
все мы, рано или поздно, попадаем в такую ситуацию, ведь против нас - работает Система, Матрица, обладающая безграничной властью и ресурсами...
если научишься переигрывать "агента Смита" из Центробанка, прогнозировать его поступки в тех или иных ситуациях, ну это будет Круто!
Наших -переиграть сложно, нет логики в действиях.
Укреплять гривну перед кризисом? Зачем???
Назло врагам, уничтожить свою экономику??? потом спасть всем миром...
всё будет хорошо!
вот сейчас, если погасят истерию в мире, там и нам полегче станет!
Востаннє редагувалось Replay в Вів 17 бер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:15
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:19
Новый процессинг?
Чому бідний? - Тому що дурний
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