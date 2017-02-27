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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 447244734474447544764477>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 268
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
96
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:50

lrs7719
Сейчас может и не быть. Мы ведь сейчас только в начальном этапе первой стадии медвежьего рынка. Будет отскок. И не один, который будут использовать, что б сбросить дорогой актив.

Конечно. Будет отскок в мире.
Сгодня завтра, возможно!
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:55

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  витя написав:Чернівці 27.40-28.00 знову підросли))

Дайте народу снять гривну с банкоматов, и снова вверх. Лимиты все решают.


сейчас есть лимиты?

Народ пишет, что только по 1000 грн может снять. Я не особо вникал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:57

Хто купує валюту

За словами заступника голови НБУ, з початку минулого тижня і до понеділка, 16 березня, тобто за 5 робочих днів загальний попит на валюту склав $2,1 млрд.

З цієї суми:

населення придбало біля $300 млн
нерезиденти — $8 млн
українські компанії — експортери та імпортери — майже $1,8 млрд.

https://minfin.com.ua/ua/2020/03/17/42027950/
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда то помню в далеком 2008 году захожу в Надру снять остатки, и говорю касирше, что скоро вас закроют - а она заулыбалась и говорит "да конечно, у нас люди сегодня депозиты даже открывают". Через пару месяцев отделение закрыли. Хорошее было отделение, валюту выдавали, и Надра была одним из немногих банков у которых в банкоматах были доллары...

Когда прекращается на 3 недели транспортное сообщение, урезается розничная торговля, то в банковской сфере каникулы как я понимаю никто не обьявляет - а процентики капают, зарплаты тоже...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Министерство финансов на аукционе 17 марта предложило инвесторам только номинированные в долларах США государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.

По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71,6 млн. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:06

если сдавал по 25, а купил по 28 - то это олень?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:08

  uaprofi написав:если сдавал по 25, а купил по 28 - то это олень?

хрестоматийньій :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:10

uaprofi
если сдавал по 25, а купил по 28 - то это олень?

нет, это ЛОСЬ

Stop Loss :D

он же "лузер" loser
он же лошара :(

все мы, рано или поздно, попадаем в такую ситуацию, ведь против нас - работает Система, Матрица, обладающая безграничной властью и ресурсами... :D

если научишься переигрывать "агента Смита" из Центробанка, прогнозировать его поступки в тех или иных ситуациях, ну это будет Круто! :roll:
Наших -переиграть сложно, нет логики в действиях.
Укреплять гривну перед кризисом? Зачем???
Назло врагам, уничтожить свою экономику??? :shock: потом спасть всем миром...

всё будет хорошо!
вот сейчас, если погасят истерию в мире, там и нам полегче станет!
Востаннє редагувалось Replay в Вів 17 бер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:15

  TylerTruman_ написав:для когось настало не тільки 3о3о, а і ПА40 під час обвалу біткоїна, ностальгія за 2015 роком :shock:


Все верно, курс биткоина сейчас в пересчете на гривну котируется па 29.3 на биржах
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:19

  prodigy написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/alfa-bank-ostanovil-rabotu-45-otdelenij-po-vsej-ukraine-3891389

Новый процессинг?
Чому бідний? - Тому що дурний
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