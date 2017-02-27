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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44734474447544764477>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 268
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
96
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:22

  Starikan написав:
  prodigy написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/alfa-bank-ostanovil-rabotu-45-otdelenij-po-vsej-ukraine-3891389

Новый процессинг?


У них вроде больше 200 отделений по стране. Смысл держать по карантину.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:22

  Zebra написав:Когда то помню в далеком 2008 году захожу в Надру снять остатки, и говорю касирше, что скоро вас закроют - а она заулыбалась и говорит "да конечно, у нас люди сегодня депозиты даже открывают". Через пару месяцев отделение закрыли. Хорошее было отделение, валюту выдавали, и Надра была одним из немногих банков у которых в банкоматах были доллары...

Когда прекращается на 3 недели транспортное сообщение, урезается розничная торговля, то в банковской сфере каникулы как я понимаю никто не обьявляет - а процентики капают, зарплаты тоже...


Сейчас конец зимы, сейчас никто ничего не покупает. Новая почта оборот 10млрд в месяц. Она пока работает, могут через новую почту покупать. Если не покупают, то импорт уменьшается. Экспорт увеличивается. Все кто скупились по 25-26, то сидят в матрасе. А многие умные скупились еще по 22.9. И сидят, то как тут курс выростит?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:26

  Amat написав:
  goldfinger написав:С дефолтом и реструктуризацией.Следующая волна девала после некоторой временной стабилизации будет,не сомневаюсь,на откатах,если таковые будут,собираюсь докупать.


Дефолта не будет.
Это мой Вам первый прогноз. :)
А время нас рассудит.
Сейчас ( у меня) два вопроса
1. На каком уровне курса остановимся
2. Какой курс будет через 3 месяца.

К концу года курс будет "средневзвешенный" по году к этим двум цифрам.

Это мое видение.

Дык власть Бенина в стране,прокси 95 квартал.Как с дырой в бюджете и без МВФ?Печатать или сразу капут.Постепенный внутренний дефолт уже имел место быть при самокатчике.Если эта власть примет антибеневый закон,тогда да,дефолта может и не быть,но как они это сделают,если он их в люди вывел,отца-благодетеля как обидеть?Без этого закона МВФ скажет адью,тогда печатать,курс вверх+по внешним обязательствам дефолт.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:27

Заканчиваем панику.
Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!

P.S. Сидеть на матраце с валютой, ну это реально "Кравчучковы период".
Деньги, они работать должны.
Купил что-то ненужное, продал ненужное, дал в долг.
Какой "матрац", в 21-м веке?
всем пока.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:29

  Alex2006 написав:
  uaprofi написав:если сдавал по 25, а купил по 28 - то это олень?

Даже если не сдавал по 25, а просто купил по 28 - то олень... если не успеешь найти еще бОльшего оленя, кому впаришь дороже до окончания загона :)

алень тот кто покупал па26-27, а слился по 24.55
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:29

goldfinger
Дык власть Бенина в стране,прокси 95 квартал.

нет
власть не бенина а Пинина... :D
вроде бы не секрет...
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:30

  safonovstanislav написав:
  ruvex написав:Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, что ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.

Рост курса радует, только вот страшно, что вся банковская система случайно завалится на таких волнах. Страшно зависнуть за границей с мёртвыми банковскими картами. Карты разных банков с деньгами просто перестают работать, как вчера. Это кроме спреда больше 5% между курсом покупки и продажи. Находясь в Украине, можно ездить вымаливать у банковских сотрудников свои же деньги, а за границей даже этого нельзя. Не работает карта, голодай

Это полный.....своими же деньгами и не воспользоваться.Это не банк,это хз что.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:32

  lrs7719 написав:
  proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.


Сейчас может и не быть. Мы ведь сейчас только в начальном этапе первой стадии медвежьего рынка. Будет отскок. И не один, который будут использовать, что б сбросить дорогой актив.

А вот последняя стадия, будет особенно мучительной, вытряхивающей силы, убивающей надежды и уносекомлюещей капиталы. Снижение будет небольшим может и по полпроцента в день, но регулярным и бесконечно долгим. Уровни будут не важны.
Важно то, что когда рынки достигнут своего дна, покупателей на них уже не будет. И те кто дождался дна получат в итоге всё.
[/quote]

А с украинскими акциями это работает?)
Дно достигнуто, можно получить все?)))
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:33

На миняйле опять покупки 28.3. Недолго откатывались.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:35

  vano80 написав:
  Starikan написав:
  prodigy написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/alfa-bank-ostanovil-rabotu-45-otdelenij-po-vsej-ukraine-3891389

Новый процессинг?


У них вроде больше 200 отделений по стране. Смысл держать по карантину.

Закрывать почти 25%, как бы Альфа не вздумала немного прилечь насовсем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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