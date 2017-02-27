lrs7719 написав:

proftpd66 написав: ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился. ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.

Сейчас может и не быть. Мы ведь сейчас только в начальном этапе первой стадии медвежьего рынка. Будет отскок. И не один, который будут использовать, что б сбросить дорогой актив.А вот последняя стадия, будет особенно мучительной, вытряхивающей силы, убивающей надежды и уносекомлюещей капиталы. Снижение будет небольшим может и по полпроцента в день, но регулярным и бесконечно долгим. Уровни будут не важны.Важно то, что когда рынки достигнут своего дна, покупателей на них уже не будет. И те кто дождался дна получат в итоге всё.