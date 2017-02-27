Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:38
Alex2006 написав: uaprofi написав:
если сдавал по 25, а купил по 28 - то это олень?
Даже если не сдавал по 25, а просто купил по 28 - то олень... если не успеешь найти еще бОльшего оленя, кому впаришь дороже до окончания загона
И заметьте , Вас мало кто благодарит за Ваши бесценные советы .
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:41
Moneta написав:
На миняйле опять покупки 28.3. Недолго откатывались.
харьков под задачу 28.48 прием
*Відправлено з Чату
Яша
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:42
Replay написав:
Заканчиваем панику.
Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!
Трамп тебя услышал. Спасибо. Позвони ему еще и завтра. Каждый день звони.
DOW 20,859.54 +3.32% +671.02
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:44
edvardd написав: orest
а кто им доктор? я себе уже как с месяц купил пирометр и тепловизор:
Добрый вечер, подскажите что за тепловизор вы купили что на фото и какая модель. Можно в личку. Прошу прощения модеров, но в личку не могу ему писать. заблокирован чего то я там
Спасибо
Востаннє редагувалось
DmitryV
в Вів 17 бер, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
DmitryV
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:50
sequence написав: ruvex написав:
Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, что ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.
ИМХО бред, бо Айтишники работают на реальный сектор. Встанет реальный сектор, побегут на биржу труда, но их этих ботанов даже в грузчики не возьмут
Завидуйте IT-шникам молча.
Я не IT-шник, но немного в курсе.
Вы явно нет.
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kluychkooleg
в Вів 17 бер, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:51
DmitryV DANIU переносной HY-18 MLX90640 портативная Термографическая камера Инфракрасный датчик температуры цифровой инфракрасный тепловизор
19professor69
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:54
DmitryV написав:
Добрый вечер, подскажите что за тепловизор вы купили что на фото и какая модель. Можно в личку.
Спасибо
Это какой-то китаец с камерой мизерного разрешения.
Если вы хотите действительно
бюджетно
, но надёжно
измерять температуру
, а не только оценивать какие предметы в кадре горячее, погуглите приставки к смартфонам:
1. Flir One (это недешево, но надёжно, показательно, точно и классно)
2. Seek Thermal (подешевле, но похуже в удобстве использования)
p_vovk74
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:55
19professor69 точность измерения +-2° - вфтопку
xsh
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:57
Replay написав: goldfinger
Голда,серебро,кирпичи.Недорого.
Это всё низколиквидные, высокорисковые активы.
Спасутся те, кто умеет Быстро прыгать и имеет доступ на Рынок.
Продал нефть, купил доллары, продал доллары- купил бумаги и т.д.
Тупо сидеть год в нефти или долларах, будет убыточно...
Головне щоб ті, хто буде так інтенсивно перепригувати та залишилися б з грошима! А, то можна такого накупити... Сьогодні закрив всі свої проекти по нерухомості! 1,40 гривень на доларі не часто буває! А там життя покаже!
Qwerty
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:01
p_vovk74 погрешность ±3°C - фтопку
xsh
Повідомлень: 85
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