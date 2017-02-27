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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4474447544764477>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 268
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
96
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:38

  Alex2006 написав:
  uaprofi написав:если сдавал по 25, а купил по 28 - то это олень?

Даже если не сдавал по 25, а просто купил по 28 - то олень... если не успеешь найти еще бОльшего оленя, кому впаришь дороже до окончания загона :)



И заметьте , Вас мало кто благодарит за Ваши бесценные советы .
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:41

  Moneta написав:На миняйле опять покупки 28.3. Недолго откатывались.

харьков под задачу 28.48 прием

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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:42

  Replay написав:Заканчиваем панику.
Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!



Трамп тебя услышал. Спасибо. Позвони ему еще и завтра. Каждый день звони.

DOW 20,859.54 +3.32% +671.02
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:44

  edvardd написав:orest
а кто им доктор? я себе уже как с месяц купил пирометр и тепловизор:
Зображення

Добрый вечер, подскажите что за тепловизор вы купили что на фото и какая модель. Можно в личку. Прошу прощения модеров, но в личку не могу ему писать. заблокирован чего то я там :(
Спасибо
Востаннє редагувалось DmitryV в Вів 17 бер, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:50

  sequence написав:
  ruvex написав:Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, что ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.

ИМХО бред, бо Айтишники работают на реальный сектор. Встанет реальный сектор, побегут на биржу труда, но их этих ботанов даже в грузчики не возьмут


Завидуйте IT-шникам молча.
Я не IT-шник, но немного в курсе.
Вы явно нет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 17 бер, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:51

DmitryV DANIU переносной HY-18 MLX90640 портативная Термографическая камера Инфракрасный датчик температуры цифровой инфракрасный тепловизор
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:54

  DmitryV написав:Добрый вечер, подскажите что за тепловизор вы купили что на фото и какая модель. Можно в личку.
Спасибо

Это какой-то китаец с камерой мизерного разрешения.
Если вы хотите действительно бюджетно, но надёжно измерять температуру, а не только оценивать какие предметы в кадре горячее, погуглите приставки к смартфонам:
1. Flir One (это недешево, но надёжно, показательно, точно и классно)
2. Seek Thermal (подешевле, но похуже в удобстве использования)
p_vovk74
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19professor69
точность измерения +-2° - вфтопку
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:57

  Replay написав:goldfinger
Голда,серебро,кирпичи.Недорого.

Это всё низколиквидные, высокорисковые активы.

Спасутся те, кто умеет Быстро прыгать и имеет доступ на Рынок.
Продал нефть, купил доллары, продал доллары- купил бумаги и т.д.
Тупо сидеть год в нефти или долларах, будет убыточно...

Головне щоб ті, хто буде так інтенсивно перепригувати та залишилися б з грошима! А, то можна такого накупити... Сьогодні закрив всі свої проекти по нерухомості! 1,40 гривень на доларі не часто буває! А там життя покаже!
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p_vovk74

погрешность ±3°C - фтопку
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