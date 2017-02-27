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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4474447544764477

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 268
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
96
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:04

Если почти весь спрос на валюту создали импортёры - то почему проблема произошла с наличкой?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:04

  xsh написав:19professor69
точность измерения +-2° - вфтопку

Каждому прибору своя область применения.
Если вы думаете пирометром или тепловизором измерять температуру тела в медицинских целях - это большое заблуждение. Купите инфракрасный термометр, откалибруйте его по ртутному и пользуйтесь.
Тепловизор - для строителей и т.п., пирометр - для пром. применения.
Для пром. применения точности +/-2..3 градуса вполне достаточно, там в основном измеряется не абсолютная температура, а разница температур, тут абсолютная погрешность значения не имеет.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06

  Яша написав:
  Moneta написав:На миняйле опять покупки 28.3. Недолго откатывались.

харьков под задачу 28.48 прием

*Відправлено з Чату


Тоже пошерстил по разным городам и нашел.
Фантастически узкий спред в такое время.
28.48 - 28.52
30.75 - 31.09
Что-то из области фантастики.
У других в то же время 0,5 - 1 гривня по доллару.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08

  Electron написав:
  freeze написав:Благая весть для страждущих

Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.

"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.

Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.


Если честно, до конца не понимаю, до последнего считал проскакивающую инфу про самолёты с долларами каким то приколом)

Дуже не рідко навіть УКРАЇНСЬКІ банки купують ГОТІВКОВУ ГРН за безготівкову один в одного. Це нормальна практика...
Сьогодні знову аукціон пройшов без грн ОВДП, це зле. Доки не відновиться процес запозичень у нацвалюті говорити про стабільність грн не можна. Вчора нові "нерезиденти" провели черговий раунд переговорів. Питання розглядалося в комплексі з землею і "великою приватизацією". Домовились домовлятися...
МВФ без антибенівського закону нічого не дасть. Тому так важливі ОВДП.
Сьогодні спостерігаємо черговий підрив довіри до національної грошової одиниці і банківської системи, яка трохи покращилася останнім часом. І це зле для курсу. Депозити продовжать виносити, мабуть будуть потрібні обмеження, які ще підірвуть довіру.
Що стосується Альфа банку і інших росдочок, Китай відмовляється купувати російську нафту і чітко виконує вимоги штатівських санкцій щодо роснєфті в усіх її епостасях. Московії реально зле і такі сумнівні проекти як Альфа в Україні зараз можуть і покласти, чи дешево продати комусь схожому на карабаса барабаса, попередньо вичистивши... Я б втікав з росдочок...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:09

p_vovk74
Мне как раз для строительных целей. :)
DmitryV
 
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