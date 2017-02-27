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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:04
Если почти весь спрос на валюту создали импортёры - то почему проблема произошла с наличкой?
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:04
Каждому прибору своя область применения.
Если вы думаете пирометром или тепловизором измерять температуру тела в медицинских целях - это большое заблуждение. Купите инфракрасный термометр, откалибруйте его по ртутному и пользуйтесь.
Тепловизор - для строителей и т.п., пирометр - для пром. применения.
Для пром. применения точности +/-2..3 градуса вполне достаточно, там в основном измеряется не абсолютная температура, а разница температур, тут абсолютная погрешность значения не имеет.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06
Коллеги, рекомендуем к просмотру!
С ув.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06
Тоже пошерстил по разным городам и нашел.
Фантастически узкий спред в такое время.
28.48 - 28.52
30.75 - 31.09
Что-то из области фантастики.
У других в то же время 0,5 - 1 гривня по доллару.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08
Дуже не рідко навіть УКРАЇНСЬКІ банки купують ГОТІВКОВУ ГРН за безготівкову один в одного. Це нормальна практика...
Сьогодні знову аукціон пройшов без грн ОВДП, це зле. Доки не відновиться процес запозичень у нацвалюті говорити про стабільність грн не можна. Вчора нові "нерезиденти" провели черговий раунд переговорів. Питання розглядалося в комплексі з землею і "великою приватизацією". Домовились домовлятися...
МВФ без антибенівського закону нічого не дасть. Тому так важливі ОВДП.
Сьогодні спостерігаємо черговий підрив довіри до національної грошової одиниці і банківської системи, яка трохи покращилася останнім часом. І це зле для курсу. Депозити продовжать виносити, мабуть будуть потрібні обмеження, які ще підірвуть довіру.
Що стосується Альфа банку і інших росдочок, Китай відмовляється купувати російську нафту і чітко виконує вимоги штатівських санкцій щодо роснєфті в усіх її епостасях. Московії реально зле і такі сумнівні проекти як Альфа в Україні зараз можуть і покласти, чи дешево продати комусь схожому на карабаса барабаса, попередньо вичистивши... Я б втікав з росдочок...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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