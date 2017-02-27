xsh написав:19professor69 точность измерения +-2° - вфтопку
Каждому прибору своя область применения. Если вы думаете пирометром или тепловизором измерять температуру тела в медицинских целях - это большое заблуждение. Купите инфракрасный термометр, откалибруйте его по ртутному и пользуйтесь. Тепловизор - для строителей и т.п., пирометр - для пром. применения. Для пром. применения точности +/-2..3 градуса вполне достаточно, там в основном измеряется не абсолютная температура, а разница температур, тут абсолютная погрешность значения не имеет.
Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.
"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.
Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.
Если честно, до конца не понимаю, до последнего считал проскакивающую инфу про самолёты с долларами каким то приколом)
Дуже не рідко навіть УКРАЇНСЬКІ банки купують ГОТІВКОВУ ГРН за безготівкову один в одного. Це нормальна практика... Сьогодні знову аукціон пройшов без грн ОВДП, це зле. Доки не відновиться процес запозичень у нацвалюті говорити про стабільність грн не можна. Вчора нові "нерезиденти" провели черговий раунд переговорів. Питання розглядалося в комплексі з землею і "великою приватизацією". Домовились домовлятися... МВФ без антибенівського закону нічого не дасть. Тому так важливі ОВДП. Сьогодні спостерігаємо черговий підрив довіри до національної грошової одиниці і банківської системи, яка трохи покращилася останнім часом. І це зле для курсу. Депозити продовжать виносити, мабуть будуть потрібні обмеження, які ще підірвуть довіру. Що стосується Альфа банку і інших росдочок, Китай відмовляється купувати російську нафту і чітко виконує вимоги штатівських санкцій щодо роснєфті в усіх її епостасях. Московії реально зле і такі сумнівні проекти як Альфа в Україні зараз можуть і покласти, чи дешево продати комусь схожому на карабаса барабаса, попередньо вичистивши... Я б втікав з росдочок...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Serg-ik написав:За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.
Serg-ik написав:За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів. це ж компанії кумів сватів братів побратимів любих друзів
А може все простіше - Нафтогаз відкупився взад? Їм скоро євробонди погашати частково...[/quote] А Нафтогаз може гасити евробонди з отриманих через арбітраж грошей?