Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:38
а чего в привате такой конский курс?
forex4noob
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:40
Путин удивился росту цен на бензин в России
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e70eff7 ... =from_main
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:47
Qwerty написав: Replay написав: goldfinger
Голда,серебро,кирпичи.Недорого.
Это всё низколиквидные, высокорисковые активы.
Спасутся те, кто умеет Быстро прыгать и имеет доступ на Рынок.
Продал нефть, купил доллары, продал доллары- купил бумаги и т.д.
Тупо сидеть год в нефти или долларах, будет убыточно...
Головне щоб ті, хто буде так інтенсивно перепригувати та залишилися б з грошима! А, то можна такого накупити... Сьогодні закрив всі свої проекти по нерухомості! 1,40 гривень на доларі не часто буває! А там життя покаже!
Абсолютно вы правы, з грошима. Но не с бумагой. 1,4грн. на долларе это не заработок, а частичная компенсация идущей девальвации. Прибыль фиксируют в $(если она конечно случается).
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dir
в Вів 17 бер, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
dir
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:47
Сибарит написав: proftpd66 написав:
Население сняло 6.8 сегодня !! Панмка идёт !
В графе 1.3 результаты интервенций НБУ.
Наличка в графе 2.1. Ее
вчера
положили а не сняли.
Все цифры в таблице - результат вчерашнего дня.
Скажите пожалуйста, а валюта здесь учитывается , или только гривна ?
Вот к примеру вчера, 815 млн грн внесли налички ( а валюты вынесли может в 5 раз больше ? )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:49
На аукционе привлекли 71 млн.долларов по ставке 3,5% на 10 месяцев.
Предыдущий аукцион проходил 11 февраля, тогда удалось привлечь 202 млн.долл, на 14 мес, ставка такая же 3,5%
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:53
Хай щастить! Вітаюсь совсіма! Де величини на 16.03.2020 у цьому файлі? https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:57
Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
Libo
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:57
Libo написав: Replay написав:
Заканчиваем панику.
Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!
Трамп тебя услышал. Спасибо. Позвони ему еще и завтра. Каждый день звони.
DOW 20,859.54 +3.32% +671.02
Ни о чем.Памперс поменяли.Скоро снова полные штаны.
goldfinger
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:59
nebiros написав:
НБУ сегодня 300 млн продал
Месяц такого турборежима и усе,карачун гривне.
goldfinger
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:02
Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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