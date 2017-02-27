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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44764477447844794480>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 270
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
98
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:38

а чего в привате такой конский курс?
forex4noob
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:40

Путин удивился росту цен на бензин в России

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e70eff7 ... =from_main
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:47

  Qwerty написав:
  Replay написав:goldfinger
Голда,серебро,кирпичи.Недорого.

Это всё низколиквидные, высокорисковые активы.

Спасутся те, кто умеет Быстро прыгать и имеет доступ на Рынок.
Продал нефть, купил доллары, продал доллары- купил бумаги и т.д.
Тупо сидеть год в нефти или долларах, будет убыточно...

Головне щоб ті, хто буде так інтенсивно перепригувати та залишилися б з грошима! А, то можна такого накупити... Сьогодні закрив всі свої проекти по нерухомості! 1,40 гривень на доларі не часто буває! А там життя покаже!
Абсолютно вы правы, з грошима. Но не с бумагой. 1,4грн. на долларе это не заработок, а частичная компенсация идущей девальвации. Прибыль фиксируют в $(если она конечно случается).
Востаннє редагувалось dir в Вів 17 бер, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:47

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Население сняло 6.8 сегодня !! Панмка идёт !

В графе 1.3 результаты интервенций НБУ.
Наличка в графе 2.1. Ее вчера положили а не сняли.
Все цифры в таблице - результат вчерашнего дня.



Скажите пожалуйста, а валюта здесь учитывается , или только гривна ?

Вот к примеру вчера, 815 млн грн внесли налички ( а валюты вынесли может в 5 раз больше ? )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:49

На аукционе привлекли 71 млн.долларов по ставке 3,5% на 10 месяцев.

Предыдущий аукцион проходил 11 февраля, тогда удалось привлечь 202 млн.долл, на 14 мес, ставка такая же 3,5%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:53

НБУ не виконує те, що обіцяв!


Вітаюсь совсіма!

Де величини на 16.03.2020 у цьому файлі?
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:57

Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:57

  Libo написав:
  Replay написав:Заканчиваем панику.
Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!



Трамп тебя услышал. Спасибо. Позвони ему еще и завтра. Каждый день звони.

DOW 20,859.54 +3.32% +671.02

Ни о чем.Памперс поменяли.Скоро снова полные штаны.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:59

  nebiros написав:НБУ сегодня 300 млн продал

Месяц такого турборежима и усе,карачун гривне.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:02

Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть ))))
Живите своим умом!
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