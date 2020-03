Додано: Вів 17 бер, 2020 20:25

Replay написав: Заканчиваем панику.

Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!



P.S. Сидеть на матраце с валютой, ну это реально "Кравчучковы период".

Деньги, они работать должны.

Купил что-то ненужное, продал ненужное, дал в долг.

Какой "матрац", в 21-м веке?

