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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:06
goldfinger написав: Libo написав:
Трамп тебя услышал. Спасибо. Позвони ему еще и завтра. Каждый день звони.DOW 20,859.54 +3.32% +671.02
Ни о чем.Памперс поменяли.Скоро снова полные штаны.
Так нам жить в эпоху памперсов еще несколько месяцев. Это где-то ближе к выборам мы оправимся от потерь и разбогатеем. А пока только молитвы вместе с великим престолом, покорность и смирение.
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Libo
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:06
Libo написав:
Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
вы ж сказали уже по дороге к нам?
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edvardd
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:10
edvardd написав: Libo написав:
Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
вы ж сказали уже по дороге к нам?
Ну собираюсь, когда эта вся х. закончится. Я приехал из Африки и клетка сразу захлопнулась.
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Libo
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:10
Несколько мимо прошла новость по поводу спец.мер в налоговой сфере. Инфа на заметку - отмена штрафов и пени за март-май 2020 (кроме ндс, акцизов и ренты) как минимум приведет к отсрочке уплаты НДФЛ и ВЗ аж до 31 мая 2020 (за период март-май) - 17% от бюджета минус просто так в эти месяцы. Остальные по мелочи еще, но суммарно еще пару процентов набежит.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:18
zzzzzz написав:
Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть ))))
мне отдали всё, как договаривались неделей ранее.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:21
приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24
zzzzzz написав:
Скажите пожалуйста, а валюта здесь учитывается , или только гривна ?
Только гривна. Все данные в анализе ликвидности отражают изменение состояния коррсчетов, которые НБУ ведет в гривне.
Валюта учитывается на коррсчетах ЦБ - эмитентов соответствующих валют. Доллар в ФРБ.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:25
Replay написав:
Заканчиваем панику.
Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!
P.S. Сидеть на матраце с валютой, ну это реально "Кравчучковы период".
Деньги, они работать должны.
Купил что-то ненужное, продал ненужное, дал в долг.
Какой "матрац", в 21-м веке?
всем пока.
ты с ним хмурым убился
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:28
yuri_m написав:
Просили не цитировать Alex2006, поэтому напишу отдельно:
Это не загонялы курс подымают, а НБУ запасы медленно сливает! Таким же способом при Януковиче спустили все ЗВР ради курса 8. Сейчас НБУ сжигает в том же темпе. Если разница между МБ и наличкой растет всё больше, то такой медленный подъем официального курса приведет только к одному - обнулению ЗВР а дальше реальный дефолт. А про ЭОК и "индекс Биг-мака" расскажите лучше бабушкам у подъезда... При лежащем экспорте и грядущем падении экономики от карантина еще минимум на 10-15% текущий курс 27.10 на межбанке - это то же самое, что "доллар па 8" в конце 2013 года. Сколько пружину не сдерживай, а она всё равно выстрелит!
Corpocrator написав:
Что тут тихо как для наблюдаемой динамики на табло
Тихий шок или все в кедах? Кто на слив, кто на откуп.
А чего шуметь? Кто в гривне залип - тем уже поздно дергаться. А кто в валюте - сидит спокойно и кофеи гоняет.
Повилазило?
Курс як вкопаний на 24?
Протри глипавки, 27.
І резервів вистачить оленів тарити ягелем поки не луснуть.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:30
Сегодня на внешнке , так визуально, вроде начали немного откупать золото и чуток акций.
Трежерис уже дешевеют . Нефть дешевеет. Ливанули кукурузу.
Живите своим умом!
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sesk
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