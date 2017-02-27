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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4477447844794480>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 270
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
98
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:06

  goldfinger написав:
  Libo написав:
Трамп тебя услышал. Спасибо. Позвони ему еще и завтра. Каждый день звони.

DOW 20,859.54 +3.32% +671.02

Ни о чем.Памперс поменяли.Скоро снова полные штаны.


Так нам жить в эпоху памперсов еще несколько месяцев. Это где-то ближе к выборам мы оправимся от потерь и разбогатеем. А пока только молитвы вместе с великим престолом, покорность и смирение. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:06

  Libo написав:Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
:lol: :lol: :lol:

вы ж сказали уже по дороге к нам?
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:10

  edvardd написав:
  Libo написав:Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
:lol: :lol: :lol:

вы ж сказали уже по дороге к нам?


Ну собираюсь, когда эта вся х. закончится. Я приехал из Африки и клетка сразу захлопнулась. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Несколько мимо прошла новость по поводу спец.мер в налоговой сфере. Инфа на заметку - отмена штрафов и пени за март-май 2020 (кроме ндс, акцизов и ренты) как минимум приведет к отсрочке уплаты НДФЛ и ВЗ аж до 31 мая 2020 (за период март-май) - 17% от бюджета минус просто так в эти месяцы. Остальные по мелочи еще, но суммарно еще пару процентов набежит.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:18

  zzzzzz написав:Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть ))))

мне отдали всё, как договаривались неделей ранее.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Скажите пожалуйста, а валюта здесь учитывается , или только гривна ?

Только гривна. Все данные в анализе ликвидности отражают изменение состояния коррсчетов, которые НБУ ведет в гривне.
Валюта учитывается на коррсчетах ЦБ - эмитентов соответствующих валют. Доллар в ФРБ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:25

  Replay написав:Заканчиваем панику.
Сейчас наберу Трампа, устроим отскок!

P.S. Сидеть на матраце с валютой, ну это реально "Кравчучковы период".
Деньги, они работать должны.
Купил что-то ненужное, продал ненужное, дал в долг.
Какой "матрац", в 21-м веке?
всем пока.

ты с ним хмурым убился :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:28

  yuri_m написав:Просили не цитировать Alex2006, поэтому напишу отдельно:

Это не загонялы курс подымают, а НБУ запасы медленно сливает! Таким же способом при Януковиче спустили все ЗВР ради курса 8. Сейчас НБУ сжигает в том же темпе. Если разница между МБ и наличкой растет всё больше, то такой медленный подъем официального курса приведет только к одному - обнулению ЗВР а дальше реальный дефолт. А про ЭОК и "индекс Биг-мака" расскажите лучше бабушкам у подъезда... При лежащем экспорте и грядущем падении экономики от карантина еще минимум на 10-15% текущий курс 27.10 на межбанке - это то же самое, что "доллар па 8" в конце 2013 года. Сколько пружину не сдерживай, а она всё равно выстрелит!

  Corpocrator написав:Что тут тихо как для наблюдаемой динамики на табло

Тихий шок или все в кедах? Кто на слив, кто на откуп.

А чего шуметь? Кто в гривне залип - тем уже поздно дергаться. А кто в валюте - сидит спокойно и кофеи гоняет.

Повилазило?
Курс як вкопаний на 24?
Протри глипавки, 27.
І резервів вистачить оленів тарити ягелем поки не луснуть.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:30

Сегодня на внешнке , так визуально, вроде начали немного откупать золото и чуток акций.

Трежерис уже дешевеют . Нефть дешевеет. Ливанули кукурузу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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