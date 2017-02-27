Додано: Вів 17 бер, 2020 20:34

Яша написав: zzzzzz написав: Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть )))) Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть ))))

мне отдали всё, как договаривались неделей ранее.



*Відправлено з Чату мне отдали всё, как договаривались неделей ранее.

Это называется набег на банки. И они всегда и везде чреваты.Чтобы их не было, надо чтоб было как в американской системе только два счета - checking и savings - доступных всегда и в любое время, в наличной или в безналичной форме, для любых расчетов. Пусть под совсем маленький процент. Но абсолютно надежно. А вы радуетесь разным депозитным счетам, один выгоднее другого, разным карточкам и карточным счетам, которые специально создаются для того, чтобы в определенный момент хлопнуть тебя как муху. Вы столько раз уже эту науку проходили. И опять. Ведь в банковской системе главное не заработать, а сохранить.