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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:30
flyman написав:
І резервів вистачить оленів тарити ягелем поки не луснуть.
Ага. Поэтому "самолёты с наличкой" закончились
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:34
Яша написав: zzzzzz написав:
Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть ))))
мне отдали всё, как договаривались неделей ранее.*Відправлено з Чату
Это называется набег на банки. И они всегда и везде чреваты.
Чтобы их не было, надо чтоб было как в американской системе только два счета - checking и savings - доступных всегда и в любое время, в наличной или в безналичной форме, для любых расчетов. Пусть под совсем маленький процент. Но абсолютно надежно. А вы радуетесь разным депозитным счетам, один выгоднее другого, разным карточкам и карточным счетам, которые специально создаются для того, чтобы в определенный момент хлопнуть тебя как муху. Вы столько раз уже эту науку проходили. И опять. Ведь в банковской системе главное не заработать, а сохранить.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:38
zzzzzz написав:
На аукционе привлекли 71 млн.долларов по ставке 3,5% на 10 месяцев.
Предыдущий аукцион проходил 11 февраля, тогда удалось привлечь 202 млн.долл, на 14 мес, ставка такая же 3,5%
Похоже на то, что одолжили сами у себя.
3.5% в такой ситуации - ни о чем
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:38
Libo написав: edvardd написав: Libo написав:
Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
вы ж сказали уже по дороге к нам?
Ну собираюсь, когда эта вся х. закончится. Я приехал из Африки и клетка сразу захлопнулась.
ЛИБО , Вы же снимки Вашингтона недавно присылали ????????????????
Мои чувства скрыл модератор !(неопределенный артикль )
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