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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4477447844794480

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 270
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
98
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:30

  flyman написав:І резервів вистачить оленів тарити ягелем поки не луснуть.

Ага. Поэтому "самолёты с наличкой" закончились
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:34

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Докладываю по Укргазу. Днем перезвонили, выдали 55% от требуемой суммы. Остальное завтра , может-быть ))))

мне отдали всё, как договаривались неделей ранее.

*Відправлено з Чату


Это называется набег на банки. И они всегда и везде чреваты.
Чтобы их не было, надо чтоб было как в американской системе только два счета - checking и savings - доступных всегда и в любое время, в наличной или в безналичной форме, для любых расчетов. Пусть под совсем маленький процент. Но абсолютно надежно. А вы радуетесь разным депозитным счетам, один выгоднее другого, разным карточкам и карточным счетам, которые специально создаются для того, чтобы в определенный момент хлопнуть тебя как муху. Вы столько раз уже эту науку проходили. И опять. Ведь в банковской системе главное не заработать, а сохранить. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:38

  zzzzzz написав:На аукционе привлекли 71 млн.долларов по ставке 3,5% на 10 месяцев.

Предыдущий аукцион проходил 11 февраля, тогда удалось привлечь 202 млн.долл, на 14 мес, ставка такая же 3,5%

Похоже на то, что одолжили сами у себя.
3.5% в такой ситуации - ни о чем
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:38

  Libo написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:Мнучин только что на брифинге пообещал выслать чек на штуку "незамедлительно".
Жду почту.
По получении донесу.
:lol: :lol: :lol:

вы ж сказали уже по дороге к нам?


Ну собираюсь, когда эта вся х. закончится. Я приехал из Африки и клетка сразу захлопнулась. :?



ЛИБО , Вы же снимки Вашингтона недавно присылали ????????????????

Мои чувства скрыл модератор !(неопределенный артикль )
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  #<1 ... 4477447844794480
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