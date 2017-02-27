|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:13
zzzzzz написав:
Не хотелось бы портить настроение адептам крепкой гривны, но тут это, кукуруза на годовые минимумы упала.
Пшеница пока держится.
ключевое слово пока, я ж обещал...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6004
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 1492 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23
kluychkooleg написав: sequence написав:
ИМХО бред, бо Айтишники работают на реальный сектор. Встанет реальный сектор, побегут на биржу труда, но их этих ботанов даже в грузчики не возьмут
Завидуйте IT-шникам молча.
Я не IT-шник, но немного в курсе.
Вы явно нет.
Так много об этом говорите, что переигрываете, как НБУ об отсутствии предпосылок для валютного ажиотажа.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9195
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 2022 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:24
Sam17a
ни пА 24 ни тем более пА 22 уже не будет, а сливаться рановато, я так думаю
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:32
Есть инфо по жиже и деревянному?
По слухам - отправились дальше копать дно
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:33
75stasstas75 написав:Sam17a
ни пА 24 ни тем более пА 22 уже не будет, а сливаться рановато, я так думаю
Да Вы "батенька" пессимист. И не верующий. Я вот давеча по телевизору президента видел (не к ночи будет сказано) так вот, он сказал, что в закромах родины множество долларов, а на секретных картах генштаба, нет России, Турции и Египта, поэтому от поездок в эти пока ещё существующие страны, нужно воздержатся... па 18, вот наша цель!!!
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 453
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:34
Sam17a написав:
Покорнейше прошу меня простить, давно не читал ветку... Скажите, уже можно сливать доллар, что бы вновь откупится по 22???? Боюсь опять будет па 24...
Вы бы с Долярчиком посоветовались .
Он сейчас тут главный по сливу .
Собрался вот депозит под 18,5% переложить .
Дай ему Господь Здоровья Духовного !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2626
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 2277 раз.
- Подякували: 2167 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:35
Грйс-мэн написав:
Есть инфо по жиже и деревянному?
По слухам - отправились дальше копать дно
"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75. Завтра будет по нему геп ориетировочно к 77. Сливайте рубли, если есть.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:38
sinus написав:
Одного не розумію і зрозуміти не можу-навіщо мій батько взяв з мене обіцянку, щоб я сюди заходив і переказуав його думки на протязі року після його ...
Не розумію?
Батько казав, що для нього було важливе, щоб його знання комусь перейшли, окрема мене, на цьому форумі, для нього це буле важливо.
На протязі року читаю форум і не розумію-про кого він піклувався, не розумію?
Батько казав, що головне слідкувати за руками ОВДП, і казав, що він знає куди курс спрямує і мені це знання передав і казав, що і вам.
Але я свою обіцянку ще перед батьком не виконав,ще півроку тут з вами нудьгувати.
Але одне мені не зрозуміло, чого його тут ніхто не згадує, як того, хто на 2 роки вперед про все, що відбувається вас попереджав?
Мені все одно, а от за батька якось ображають, бо він останні роки намагався те що знає донести до відвідувачів форуму, тим і жив.
А його ніхто не згадує.
Мені, як сину це дуже сумно бачити, бо мій батька, був дуже розумним і дуже добрим для всіх!
Він мені віддав телефона і каже , ти там в Польщі заходь під ніком Траст, модератор чи там хто заблокував цей нік і довелося мені їхати додому і заходити з батьківського кому на форум, бо я обіцяв йому писати на цьому форумі.
Нафіга?
Пропоную таке, якщо вам треба, щоб я тут ще півроку писав, як батько заповів, ставте плюси, як не треба то і не треба.
Не буде 50 плюсів під цим коментарем-то рахуйте, що ви мене від цієї місії звільнили-я з радістю це прийму і нарешті не буду тут писати.
Але нагадаю, для тих хто забув:
Батько казав, що влада, уклала для нової влади міну уповільненої дії-ОВДП, яка вибухнути була повинна через рік.
Тобто П...ко пам'ятаєте, який скандував-"через рік,через рік "
Хто це все зробив, за рік ,що мали і маємо?
Хлопці Зе, чи хлопці По?
Відповідь на це запитання можете побачити на табло і хлопці,яке це все зробили, були призначені при По.
Я все розповів про що прохав мій батько, ваша місія не ставити під цим опус плюси і таким чином я свою місію виконав і тут більш писати не буду.
Всім добробуту і добра!
Дякую, заздалегідь.
sinus,
це все емоції.
Повертайтесь та висловлюйте свої думки.
Всім це буде цікаво, вже 32 (з моїм разом) схвалення під вашим повідомленням.
Не дуже багато, адже повинні зрозуміти зараз у багатьох складний час і не має часу читати форум, у багатьох робота ускладнилася,доходи впали,
країна входить в важкий довгостроковий повномасштабний фінансово-економічний кризис,
причому 90% цього кризису - це результат
недолугості та нашої системи,
і лише 10% - це реакція на світові негаразди та власне на медичну проблему.
А оскільки 90% цього кризису - це внутрішні чинники - тому обговорювати буде що.
Повертаєтесь, багато з учасників з задоволенням будуть вас читати.
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 17 бер, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
1
4
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6842
|1526702
|
Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ
|
|17192
|2159081
|
|
|31
|1605
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|