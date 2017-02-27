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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4480448144824483>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 271
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
98
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:38

  pesikot написав:Закрывать почти 25%, как бы Альфа не вздумала немного прилечь насовсем

з Альфи збираюся вивести гроші, не подобаються мені фінансові несвободи, а оний банк відмітився в них першим, картку залишу тільки як один із варіантів для розрахунків,
... але стосовно вашої підозри, який їм був сенс поглинати Укрсоцбанк, тим паче було точно в непростіші часи, чим зараз???
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 17 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:38

  yuri_m написав:
  Грйс-мэн написав:Есть инфо по жиже и деревянному?
По слухам - отправились дальше копать дно

"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75. Завтра будет по нему геп ориетировочно к 77. Сливайте рубли, если есть.

Рублей нет.
Думаю гривна имеет корреляцию
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:45

Грйс-мэн
У нас сейчас корреляция с большинством валют "развивающихся" стран.
Например, бразильский реал
https://www.xe.com/currencycharts/?from ... AH&view=1W
Можно выбрать другие пары.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ожидаю коррекцию на наличке. Растем почти без перерыва с 9 марта. Пока не вижу вариантов массовых закупок валюты населением по 29 грн. Кто хотел быть в долларе, тот запаковался еще по 24-25 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:53

приват 27.7/29.33, было же ниже на протяжении дня, продажа так точно...
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:53

  yuri_m написав:
  Грйс-мэн написав:Есть инфо по жиже и деревянному?
По слухам - отправились дальше копать дно

"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75. Завтра будет по нему геп ориетировочно к 77. Сливайте рубли, если есть.


ИЛИ покупайте , отскок будет колоссальный , им ведь деваться некуда , голову петушком держать будут...
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:59

  75stasstas75 написав:Sam17a
ни пА 24 ни тем более пА 22 уже не будет, а сливаться рановато, я так думаю

Я б не був такий категоричний щодо 24. Просто треба трохи зачекати... Імовірно менше року...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:00

  yuri_m написав:"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75.


Жесткий приказ первого - держать всеми силами рубль по 80 до референдума. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:01

  oleg49 написав:Грйс-мэн
У нас сейчас корреляция с большинством валют "развивающихся" стран.
Например, бразильский реал
https://www.xe.com/currencycharts/?from ... AH&view=1W
Можно выбрать другие пары.

У них причина нефть, а у нас беня.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:02

  Realist написав:
  zzzzzz написав:
Національний банк України
17 мин. ·
Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту.
Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом з банками вирішує вказану проблему.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Налик это прочитал, и переставил цценики ))))))))))

ZZZZZZ з усією повагою! Можливо вже вистачить? В покері є таке поняття - тільт.
Таке враження, що у вас зараз щось подібне на цьому форумі. Останнім часом Вас несе ...
Інших теж несе. Але інших не поважають так як вас. Будь ласка потрудіться відповідати своєму реноме.



Ну сейчас у многих истерика.

Но вы правы,поставил одобрение, надо просто быть мужчиной.

Про тильт в десятку,потеря самоконтроля :)
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