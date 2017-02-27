pesikot написав:Закрывать почти 25%, как бы Альфа не вздумала немного прилечь насовсем
з Альфи збираюся вивести гроші, не подобаються мені фінансові несвободи, а оний банк відмітився в них першим, картку залишу тільки як один із варіантів для розрахунків, ... але стосовно вашої підозри, який їм був сенс поглинати Укрсоцбанк, тим паче було точно в непростіші часи, чим зараз???
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 17 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Національний банк України 17 мин. · Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту. Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом з банками вирішує вказану проблему.
Налик это прочитал, и переставил цценики ))))))))))
ZZZZZZ з усією повагою! Можливо вже вистачить? В покері є таке поняття - тільт. Таке враження, що у вас зараз щось подібне на цьому форумі. Останнім часом Вас несе ... Інших теж несе. Але інших не поважають так як вас. Будь ласка потрудіться відповідати своєму реноме.
Ну сейчас у многих истерика.
Но вы правы,поставил одобрение, надо просто быть мужчиной.