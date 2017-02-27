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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4480448144824483

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 271
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
30
выше 28
36%
98
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:04

  yuri_m написав:
  Грйс-мэн написав:Есть инфо по жиже и деревянному?
По слухам - отправились дальше копать дно

"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75. Завтра будет по нему геп ориетировочно к 77. Сливайте рубли, если есть.


26.5 будет или 29?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:08

Интересно, что египетский фунт, с которым раньше коррелировала гривна, после укрепления за последние дни потерял всего 1%. Так что причина тут не в вирусе и не в падении цен на нефть, причина в нашей власти, бениных марионетках, которые жертвуют всей страной ради одного воровитого олигарха.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:11

  freeze написав:
  kmm3 написав:На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі


100 процентов правы. Либерализм и рынок на сегодня путь к панике и тупик.
Макрон вон говорит началась война. С пандемией.

Очнитесь ё-моё наступила новая реальность.
Текущие курсы они сейчас просто цифры, когда этот трэш закончится и паник-эффект пройдёт, будет ясность.

То что дефолт будет в обозримом будущем, надеюсь никто не сомневается. Кстати дефолт по мировому форс-мажору самый удачный репутационный вид дефолта, не одни мы будем такие.


Тоже так вижу.

Гнилая полуфеодально-олигархическая клановая система все равно нежизнеспособна и неконкурентна,все эти почти тридцать лет - это не развитие, а прозябание,стыдно конечно за все это,

так что рано, или поздно грохнется,плана "Б" ни у кого нет, только землю попытаться сбагрить и заткнуть дырку хоть на короткое время.

Но ,скорее всего ,все случится на второй волне - когда основная часть полугодовых депо закончится и погашений бумаг поднасобирается критическая масса, август,или сентябрь - традиционно веселые месяцы в этом плане.
К этому времени и маркоэкономические индикаторы засветят всю неприглядную картину.
Минус 0.5% за январь - это еще цветочки,ягодки впереди.

Сейчас ,если с медициной проблема немножко устаканится не исключается и некоторая коррекция, ведь население с пустыми карманами, да и бизнес после всей этой истерики и паники, которую развели неплохо так прихлопнули, с деньгами на покупку СКВ также не густо.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:11

  proftpd66 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.


в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.


я не знаю, кто так думал, я так не думал!
кризис был с начала 2008 года и еще раньше, и даже с 2007. А у нас был рост 2008 году!

и евро и золото резко пошли на вверх в 2008.

в 2018 когда была коррекция, то так же биток просел, как раз когда была коррекция 3000 был биток. Коррекция похоже что спланированная, потому что Трамп хотел ставку 0%. Они "завалили" Китай и Европу. И ставку поставили 0%. Сейчас индексы пойдут на вверх и Трамп будет в шоколоде, куча денег на инфраструктуру и ставка 0%. Все в шоколода, так как Трампик и хотел :)

Я могу понять, если бы у нас был рост, и потом кризис. У нас кризис 7 лет продолжается :lol:



Вы капитулировали?


Совету посмотреть:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:11

  Tatkaumnihka написав:приват 27.7/29.33, было же ниже на протяжении дня, продажа так точно...

вот это шпагат у приматов... но постеснялись 29.69 поставить :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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