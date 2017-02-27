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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:04
yuri_m написав: Грйс-мэн написав:
Есть инфо по жиже и деревянному?
По слухам - отправились дальше копать дно
"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75. Завтра будет по нему геп ориетировочно к 77. Сливайте рубли, если есть.
26.5 будет или 29?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:08
Интересно, что египетский фунт, с которым раньше коррелировала гривна, после укрепления за последние дни потерял всего 1%. Так что причина тут не в вирусе и не в падении цен на нефть, причина в нашей власти, бениных марионетках, которые жертвуют всей страной ради одного воровитого олигарха.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:11
freeze написав: kmm3 написав:
На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі
100 процентов правы. Либерализм и рынок на сегодня путь к панике и тупик.
Макрон вон говорит началась война. С пандемией.
Очнитесь ё-моё наступила новая реальность.
Текущие курсы они сейчас просто цифры, когда этот трэш закончится и паник-эффект пройдёт, будет ясность.
То что дефолт будет в обозримом будущем, надеюсь никто не сомневается. Кстати дефолт по мировому форс-мажору самый удачный репутационный вид дефолта, не одни мы будем такие.
Тоже так вижу.
Гнилая полуфеодально-олигархическая клановая система все равно нежизнеспособна и неконкурентна,все эти почти тридцать лет - это не развитие, а прозябание,стыдно конечно за все это,
так что рано, или поздно грохнется,плана "Б" ни у кого нет, только землю попытаться сбагрить и заткнуть дырку хоть на короткое время.
Но ,скорее всего ,все случится на второй волне - когда основная часть полугодовых депо закончится и погашений бумаг поднасобирается критическая масса, август,или сентябрь - традиционно веселые месяцы в этом плане.
К этому времени и маркоэкономические индикаторы засветят всю неприглядную картину.
Минус 0.5% за январь - это еще цветочки,ягодки впереди.
Сейчас ,если с медициной проблема немножко устаканится не исключается и некоторая коррекция, ведь население с пустыми карманами, да и бизнес после всей этой истерики и паники, которую развели неплохо так прихлопнули, с деньгами на покупку СКВ также не густо.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:11
proftpd66 написав: Игорь Алексеевич написав: proftpd66 написав:
ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.
в 2008г. тоже многие думали, что кризис всего на 3 мес.
я не знаю, кто так думал, я так не думал!
кризис был с начала 2008 года и еще раньше, и даже с 2007
. А у нас был рост
2008 году!
и евро и золото резко пошли на вверх в 2008.
в 2018 когда была коррекция, то так же биток просел, как раз когда была коррекция 3000 был биток
. Коррекция похоже что спланированная, потому что Трамп хотел ставку 0%. Они "завалили" Китай и Европу. И ставку поставили 0%. Сейчас индексы пойдут на вверх и Трамп будет в шоколоде, куча денег на инфраструктуру и ставка 0%. Все в шоколода, так как Трампик и хотел
Я могу понять, если бы у нас был рост, и потом кризис. У нас кризис 7 лет продолжается
Вы капитулировали?
Совету посмотреть:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:11
Tatkaumnihka написав:
приват 27.7/29.33, было же ниже на протяжении дня, продажа так точно...
вот это шпагат у приматов... но постеснялись 29.69 поставить
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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