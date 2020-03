Додано: Вів 17 бер, 2020 22:42

Kalgan написав: thirdeye написав: приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается

Приват берет $ по 27.7 а альфа по 26,9. Вот и весь секрет. В альфу, в отличии от привата, сейчас никто наличную валюту не понесет Приват берет $ по 27.7 а альфа по 26,9. Вот и весь секрет. В альфу, в отличии от привата, сейчас никто наличную валюту не понесет

жадность альфы будет им стоить дорого....инетерсно как там лягушатники они жлобы еще те... жадность альфы будет им стоить дорого....инетерсно как там лягушатники они жлобы еще те...

