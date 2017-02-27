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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:40
thirdeye написав:
приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается
Приват берет $ по 27.7 а альфа по 26,9. Вот и весь секрет. В альфу, в отличии от привата, сейчас никто наличную валюту не понесет
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:42
Kalgan написав: thirdeye написав:
приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается
Приват берет $ по 27.7 а альфа по 26,9. Вот и весь секрет. В альфу, в отличии от привата, сейчас никто наличную валюту не понесет
жадность альфы будет им стоить дорого....инетерсно как там лягушатники они жлобы еще те...
Востаннє редагувалось lestat
в Вів 17 бер, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:43
proftpd66 написав:
26.5 будет или 29?
Ну как бы ответ очевиден - 29.
Нефть ушла под 26.80 с перспективой провала завтра-послезавтра до 21.50. Рубль в пике, гривна туда же.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Вів 17 бер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:45
паникеры будут наказаны
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:45
yuri_m написав: proftpd66 написав:
26.5 будет или 29?
Ну как бы ответ очевиден - 29.
если будет 29, потом будут говорить что ответ очевидный, что 33?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:46
Волк написав:
Ожидаю коррекцию на наличке. Растем почти без перерыва с 9 марта.
А что мировой кризис уже закончился?
Волк написав:
Пока не вижу вариантов массовых закупок валюты населением по 29 грн. Кто хотел быть в долларе, тот запаковался еще по 24-25 грн.
Большую часть спроса формирует отнюдь не население.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:48
Libo написав: yuri_m написав:
"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75.
Жесткий приказ первого - держать всеми силами рубль по 80 до референдума.
Вы видать входите в самое ближайшее окружение Путина, раз знаете о таком приказе.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:48
завтра на налике немного уйдём вниз.
в обменниках 28.00-28.15
но не надолго. пятница стрела вверх опять 29-29,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:49
Proofy написав: Qwerty написав:
На нерухомість ціни тільки виросли в порівнянні з датою заключення договору! По одній із квартир ціна була 1500 доларів, а нині дають 1900. Це в ЖК «Французький квартал».
дата договора была 18-19 год? Понятно, что цена выросла, продали бы, были в шоколаде, а теперь пойдет коррекция, как бы не вернулись на то что было.
Всяке може бути... Поки, що пропозиції є, але життя покаже. Ніхто не знає майбутнього! Плюс, що будинки вже побудовані і здані в експлуатацію! А нове будівництво може бути проблематичним, тому і ціни навряд чи будуть суттєво знижуватися!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:51
asti написав: twin написав:asti
Підтвердили свою віру матеріально
получается...
нечего раньше времени расстраиваться, посчитай за 5 лет, к тому же учти что купон сможешь дальше вкладывать
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