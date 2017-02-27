RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44824483448444854486>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 273
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
31
выше 28
36%
99
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:40

  thirdeye написав:приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается

Приват берет $ по 27.7 а альфа по 26,9. Вот и весь секрет. В альфу, в отличии от привата, сейчас никто наличную валюту не понесет :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 198
З нами з: 02.01.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:42

  Kalgan написав:
  thirdeye написав:приват на завтра подтвердил заказ налика, так что у них видимо все норм) Ждем, пока альфа одумается

Приват берет $ по 27.7 а альфа по 26,9. Вот и весь секрет. В альфу, в отличии от привата, сейчас никто наличную валюту не понесет :mrgreen:

жадность альфы будет им стоить дорого....инетерсно как там лягушатники они жлобы еще те...
Востаннє редагувалось lestat в Вів 17 бер, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 04.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:43

  proftpd66 написав:26.5 будет или 29?

Ну как бы ответ очевиден - 29.

Нефть ушла под 26.80 с перспективой провала завтра-послезавтра до 21.50. Рубль в пике, гривна туда же.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 17 бер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 796
З нами з: 25.11.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

паникеры будут наказаны
qas
 
Повідомлень: 140
З нами з: 22.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:45

  yuri_m написав:
  proftpd66 написав:26.5 будет или 29?

Ну как бы ответ очевиден - 29.


если будет 29, потом будут говорить что ответ очевидный, что 33? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 22.12.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:46

  Волк написав:Ожидаю коррекцию на наличке. Растем почти без перерыва с 9 марта.


А что мировой кризис уже закончился?

  Волк написав:Пока не вижу вариантов массовых закупок валюты населением по 29 грн. Кто хотел быть в долларе, тот запаковался еще по 24-25 грн.


Большую часть спроса формирует отнюдь не население.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 26.03.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:48

  Libo написав:
  yuri_m написав:"Жижа" нырнула под 27, рубль пока стоит на 75.


Жесткий приказ первого - держать всеми силами рубль по 80 до референдума. 8)


Вы видать входите в самое ближайшее окружение Путина, раз знаете о таком приказе.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 26.03.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:48

завтра на налике немного уйдём вниз.
в обменниках 28.00-28.15

но не надолго. пятница стрела вверх опять 29-29,5 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:49

  Proofy написав:
  Qwerty написав: На нерухомість ціни тільки виросли в порівнянні з датою заключення договору! По одній із квартир ціна була 1500 доларів, а нині дають 1900. Це в ЖК «Французький квартал».
дата договора была 18-19 год? Понятно, что цена выросла, продали бы, были в шоколаде, а теперь пойдет коррекция, как бы не вернулись на то что было.

Всяке може бути... Поки, що пропозиції є, але життя покаже. Ніхто не знає майбутнього! Плюс, що будинки вже побудовані і здані в експлуатацію! А нове будівництво може бути проблематичним, тому і ціни навряд чи будуть суттєво знижуватися!
Qwerty
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 25.02.15
Подякував: 313 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:51

  asti написав:
  twin написав:asti
Підтвердили свою віру матеріально :roll:
получается...


нечего раньше времени расстраиваться, посчитай за 5 лет, к тому же учти что купон сможешь дальше вкладывать
VipeRock
 
Повідомлень: 15
З нами з: 20.09.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 44824483448444854486>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat, kluychkooleg, komp, Moneta, Sam17a, Skypups, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 683, 684, 685
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6842 1526752
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1718, 1719, 1720
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17192 2159193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 20:48
airmax78
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82912)
17.03.2020 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.