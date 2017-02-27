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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52
proftpd66 написав:
если будет 29, потом будут говорить что ответ очевидный, что 33?
А зачем гадать, если есть законы физики? С 26.50 до 23 сколько прошли? Правильно, 3.50. Обратный ход при отсутствии факторов разгона дает 23+3.50+3.50=30. А с учетом паники и падения экспорта ниже плинтуса добавляем еще минимум 10-15% к расчету. Итого качели дают нам точку 33-35, как конечную цель текущей фазы ослабления гривны. Ничего личного, чисто математика!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52
а что там по кредиткам?
каникулы будут банки давать?
вроде как сказал гарант должны дать отсрочку до 30 апреля
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:59
Qwerty написав:
1530 вже...
Це рудий му*** вирішив роздати трильйони доларів і при цьому долар не падає відносно інших валют. Іноді мені здається, що легше виграти в букмекера, ніж на CFD, бо букмекер хоча б якихось правил дотримується
Востаннє редагувалось kmm3
в Вів 17 бер, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:59
Господа, такой вопрос.
Я ни разу не прогнозист, но вот хочу для себя прикинуть, после такой ракеты все это дело не упадет случаем к 27,5? Есть ли смысл перед следующей ракетой откупаться? Или всё, баста карапузики?
ЗЫ: Сфейлился, и скинул котлету по 25,8
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:59
Фейсбук решил выплатить своим сотрудникам по тыще.
Некоторые компании также рассматривают вопрос о выплатах помощи своим сотрудникам. Штука, обещанная Мнучиным, мне еще не пришла.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:02
Serg-ik написав: Qwerty написав:
Продавав щоб закрити внесок по розстрочці за нерухомість... 37 копійок виявився плюс з офіційним на понеділок.
100-150 грн экономии. Это, конечно, круть
Які 100-150 гривень???!!! Цікаво розстрочка в 300 доларів в місяць це на яку нерухомість не підкажете?! На хату під стріхою в селі?! У вас хоч є уява про що йде мова і про які суми?! І що ви робите на форумі?! Хоча, одного був зустрів на футболі в образі бомжа, інший мені тест і маску пропонував продати в приватних повідомленнях, інший декілька грамів золота... Прогнозую, що коронавірус нічим абсолютно не загрожує бізнесовій діяльності форумчан!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:05
МІНЯЙЛО
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:07
Так я не понял, а когда будет па 22?
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Sam17a
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:10
prodigy написав: Qwerty написав:
Продавав щоб закрити внесок по розстрочці за нерухомість... 37 копійок виявився плюс з офіційним на понеділок... Хоча міг трішки пізніше здати і було б більше, але б закрилися б відділення «Приватбанку» і не можна було б закинути готівку! Так що мене сам по собі курс абсолютно не цікавить - мені важлива різниця між готівкою і офіційним курсом НБУ на наступний день! Якщо б трішки почекав і, наприклад, злив би в суботу, то Приват зарахував би гроші у вівторок, а там вже був би інший офіційний! Так що все нормально!
хорошо вам...у других фиксинг курс минфина (так сложнее наварить, но тоже реально копеек 15-20)
Ну, я так і заключав, щоб не залежати від курсу... Сьогодні закрив все... Профіт склав досить непогану суму в ує... Можливо був би і більший зазор, але я не дуже в це вірю! Тепер буду думати, що з тією нерухомістю робити... Чи почекати, чи на продаж, чи починати ремонти... Є непогана пропозиція продати в розстрочку за привабливою ціною!
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Qwerty
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:10
Sam17a написав:Так я не понял, а когда будет па 22?
Никогда.
Молодость не вернуть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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