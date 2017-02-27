До 14 апреля Федрезерев готов влить в рынок 5,5 триллиона долларов дополнительной ликвидности, следует из графика на сайте ФРБ Нью-Йорка.

Несмотря на это, спрос на доллары продолжает сотрясать рынок, по мере того, как инвесторы избавляются от активов в попытке пересидеть «шторм» в наличных.

«Имеет место безумная гонка за кэшем, - говорит Прашант Невнаха, старший стратег TD Securities в Сингапуре. - Есть ощущение, что возможности ФРС и, что более важно, монетарной политики ограничены».



На прошлой неделе, по данным Bank of America, глобальные инвесторы перевели в кэш 137 млрд долларов - рекордную сумму за все время статистики. «Происходит шок за шоком, и это подталкивает людей ликвидировать даже вложения в золото, чтобы быть уверенными, что у них есть запас денежных средств», - отмечает Вишну Варатхан, руководитель отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре.



В основе волнений лежит страх, что ликвидность может глобально иссякнуть в условиях, когда из-за вируса закрываются заводы и замедляется рост инвестиций. Вложения в доллар в данном случае выступают как «подушка безопасности», добавляет Варатхан.

Спрос толкает вверх американскую валюту на форексе. Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, с 10 марта вырос на 5,3% и во вторник впервые с апреля 2017-го поднялся выше 100 пунктов.