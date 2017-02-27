Игорь Алексеевич написав:а что там по кредиткам? каникулы будут банки давать? вроде как сказал гарант должны дать отсрочку до 30 апреля
Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.
Мировые рынки столкнулись с острой нехваткой долларов
До 14 апреля Федрезерев готов влить в рынок 5,5 триллиона долларов дополнительной ликвидности, следует из графика на сайте ФРБ Нью-Йорка. Несмотря на это, спрос на доллары продолжает сотрясать рынок, по мере того, как инвесторы избавляются от активов в попытке пересидеть «шторм» в наличных. «Имеет место безумная гонка за кэшем, - говорит Прашант Невнаха, старший стратег TD Securities в Сингапуре. - Есть ощущение, что возможности ФРС и, что более важно, монетарной политики ограничены».
На прошлой неделе, по данным Bank of America, глобальные инвесторы перевели в кэш 137 млрд долларов - рекордную сумму за все время статистики. «Происходит шок за шоком, и это подталкивает людей ликвидировать даже вложения в золото, чтобы быть уверенными, что у них есть запас денежных средств», - отмечает Вишну Варатхан, руководитель отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре.
В основе волнений лежит страх, что ликвидность может глобально иссякнуть в условиях, когда из-за вируса закрываются заводы и замедляется рост инвестиций. Вложения в доллар в данном случае выступают как «подушка безопасности», добавляет Варатхан. Спрос толкает вверх американскую валюту на форексе. Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, с 10 марта вырос на 5,3% и во вторник впервые с апреля 2017-го поднялся выше 100 пунктов.
Игорь Алексеевич написав:а что там по кредиткам? каникулы будут банки давать? вроде как сказал гарант должны дать отсрочку до 30 апреля
Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.
Где тут про кредитки?
А кредитный лимит привата это что? Шоколадное печенье?
Qwerty написав:Продавав щоб закрити внесок по розстрочці за нерухомість... 37 копійок виявився плюс з офіційним на понеділок... Хоча міг трішки пізніше здати і було б більше
Вспомнился анекдот. Отец (О) с сыном (С) кушают борщ. Вдруг О даёт С подзатыльник и говорит: "что ж ты нахлебником растешь, пора тебе в семейный бизнес". И выдает С обрез и 2 патрона. О и С стоят в подворотне. Идеи прохожий. С выбегает и делает дуплет. Обшарив карманы у трупа, С, удивлено говорит: "Папа! 11 копеек!". На что получает ответ от О: "отож синку, коієчка до копієчки"