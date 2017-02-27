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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4483448444854486

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 273
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
31
выше 28
36%
99
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:12

  ruvex написав:Так много об этом говорите, что переигрываете, как НБУ об отсутствии предпосылок для валютного ажиотажа.


Не преувеличивайте, всего два раза среагировал на откровенный бред.
Развивать тему не намерен.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:16

  Sam17a написав:Так я не понял, а когда будет па 22?

Это к Терешковой и только через референдум: "Поддерживаете ли вы 22?" да или нет
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:16

Валюты типа нашей потеряют до 30%

Emerging Currencies Face Losses of Up to 30% in Virus Sell-Down

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-16/emerging-currencies-face-losses-of-up-to-30-in-virus-sell-down
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:17

  Игорь Алексеевич написав:а что там по кредиткам?
каникулы будут банки давать?
вроде как сказал гарант должны дать отсрочку до 30 апреля :roll:


Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.


Где тут про кредитки?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:20

Мировые рынки столкнулись с острой нехваткой долларов

До 14 апреля Федрезерев готов влить в рынок 5,5 триллиона долларов дополнительной ликвидности, следует из графика на сайте ФРБ Нью-Йорка.
Несмотря на это, спрос на доллары продолжает сотрясать рынок, по мере того, как инвесторы избавляются от активов в попытке пересидеть «шторм» в наличных.
«Имеет место безумная гонка за кэшем, - говорит Прашант Невнаха, старший стратег TD Securities в Сингапуре. - Есть ощущение, что возможности ФРС и, что более важно, монетарной политики ограничены».

На прошлой неделе, по данным Bank of America, глобальные инвесторы перевели в кэш 137 млрд долларов - рекордную сумму за все время статистики. «Происходит шок за шоком, и это подталкивает людей ликвидировать даже вложения в золото, чтобы быть уверенными, что у них есть запас денежных средств», - отмечает Вишну Варатхан, руководитель отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре.

В основе волнений лежит страх, что ликвидность может глобально иссякнуть в условиях, когда из-за вируса закрываются заводы и замедляется рост инвестиций. Вложения в доллар в данном случае выступают как «подушка безопасности», добавляет Варатхан.
Спрос толкает вверх американскую валюту на форексе. Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, с 10 марта вырос на 5,3% и во вторник впервые с апреля 2017-го поднялся выше 100 пунктов.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/mirovye-rynki-stolknulis-s-ostroy-nekhvatkoy-dollarov-1029005549
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:31

  kluychkooleg написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что там по кредиткам?
каникулы будут банки давать?
вроде как сказал гарант должны дать отсрочку до 30 апреля :roll:


Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.


Где тут про кредитки?


А кредитный лимит привата это что? :)
Шоколадное печенье?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:37

бородатый вангует 5o :roll:

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:38

  Captain Obvious написав:А кредитный лимит привата это что? :)
Шоколадное печенье?


Никогда не слышал, чтобы проценты по кредиту называли штрафом и пеней.
В любом случае поасить кредит 25 марта придется, так как это погашение за февраль.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:41

  Qwerty написав:
  prodigy написав:
  Qwerty написав:Продавав щоб закрити внесок по розстрочці за нерухомість... 37 копійок виявився плюс з офіційним на понеділок... Хоча міг трішки пізніше здати і було б більше

Вспомнился анекдот.
Отец (О) с сыном (С) кушают борщ.
Вдруг О даёт С подзатыльник и говорит: "что ж ты нахлебником растешь, пора тебе в семейный бизнес". И выдает С обрез и 2 патрона.
О и С стоят в подворотне. Идеи прохожий. С выбегает и делает дуплет. Обшарив карманы у трупа, С, удивлено говорит: "Папа! 11 копеек!".
На что получает ответ от О: "отож синку, коієчка до копієчки"
Sam17a
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