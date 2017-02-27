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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4485448644874488>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 274
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
31
выше 28
36%
100
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:50

  Moneta написав:бородатый вангует 5o :roll:


***!!! Шо ж вы так пугаете наночь! Я теперь заснуть не смогу. Да шоб вам это чучело самому приснилось...!
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:51

  Moneta написав:бородатый вангует 5o :roll:



В этот раз даже похоже на правду
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:51

  холява написав:
  Sam17a написав:Покорнейше прошу меня простить, давно не читал ветку... Скажите, уже можно сливать доллар, что бы вновь откупится по 22???? Боюсь опять будет па 24... :)


Вы бы с Долярчиком посоветовались .
Он сейчас тут главный по сливу .
Собрался вот депозит под 18,5% переложить .
Дай ему Господь Здоровья Духовного !



Ну наставник духовний в нього акурт,який все в лірах турецьких тримає на депозитах. А курс вже 6.3!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:06

Цены на нефть пробили «дно» после заявления Саудовской Аравии

Мировой рынок нефти продолжает скользить вниз, несмотря на отскок глобальных фондовых индексов.
На торгах во вторник цена Brent впервые с января 2016 года упала ниже 29 долларов за баррель. К 23.49 мск фьючерсы на североморский сорт в Лондоне торговались по 28,6 доллара за баррель, теряя 4,8% относительно понедельника.

В ходе сессии цена опускалась до 28,5 доллара, оформив новое 4-летнее дно.

Контракты на WTI в Нью-Йорке рухнули на 6%, до 27,26 доллара за баррель, увеличив потери до 38% с начала месяца и 57% с начала года.
Накануне группа 13 американских сенаторов обратились с письмом к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману с просьбой пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен.
Ссылаясь на «стратегическое партнерство» и «неоднократные обещания саудовского руководства» сохранять стабильность нефтяного рынка, они призвали Эр-Рияд «взять на себя лидерство в стабилизации мировой экономики» и «успокоить» инвесторов.
Но просьбы остались без ответа. Минэнерго Саудовской Аравии во вторник объявило, что планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок даже больше, чем добычу.
Экспорт саудовской нефти превысит 10 млн баррелей в сутки против 7 млн в начале года. Для этого около 250 тысяч баррелей ежедневно будет переориентировано с внутреннего рынка, для которого вместо нефти будет использоваться газ с ГПЗ Фадхили.
Таким образом, более 3 млн баррелей новых ежедневных поставок будет выброшено на рынок с рекордными скидками - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где саудовский сорт Arab Light будет продаваться по цене на 10,25 доллара ниже Brent.
Добыча Saudi Aramcо вырастет с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, еще 300 тысяч баррелей в день королевство будет продавать из хранилищ.
Итогом станет беспрецедентный в истории мирового рынка нефти избыток: в ближайшие месяцы поставки вырастут на 3 млн баррелей в сутки, тогда глобальный спрос в отдельные моменты будет падать на 8 млн баррелей в день, пишут аналитики Goldman Sachs.
В результате цена Brent рухнет до 20 долларов за баррель - уровня начала 2000х, прогнозирует GS. При этом обвал нефтяных котировок потащит за собой другие сырьевые активы, в том числе металлы, что «ударит по экономикам развивающихся стран, приведет к снижению спроса на сырье и будет давить на цену нефти еще сильнее, замыкая ситуацию в порочный круг», пишут аналитики банка.
В настоящий момент переговоров между РФ и Саудовской Аравией о совместных действиях на рынке нефти в условиях падающих цен не ведется, заявил Bloomberg TV глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ceny-na-neft-probili-dno-posle-zayavleniya-saudovskoy-aravii-1029006048

При таком раскладе, 100 рублей за бакс, и 40-50грн за бакс - вполне реально
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:16

Пока не ясно. Идут переговоры
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:17

  Грйс-мэн написав:Цены на нефть пробили «дно» после заявления Саудовской Аравии

Мировой рынок нефти продолжает скользить вниз, несмотря на отскок глобальных фондовых индексов.
На торгах во вторник цена Brent впервые с января 2016 года упала ниже 29 долларов за баррель. К 23.49 мск фьючерсы на североморский сорт в Лондоне торговались по 28,6 доллара за баррель, теряя 4,8% относительно понедельника.

В ходе сессии цена опускалась до 28,5 доллара, оформив новое 4-летнее дно.

Контракты на WTI в Нью-Йорке рухнули на 6%, до 27,26 доллара за баррель, увеличив потери до 38% с начала месяца и 57% с начала года.
Накануне группа 13 американских сенаторов обратились с письмом к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману с просьбой пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен.
Ссылаясь на «стратегическое партнерство» и «неоднократные обещания саудовского руководства» сохранять стабильность нефтяного рынка, они призвали Эр-Рияд «взять на себя лидерство в стабилизации мировой экономики» и «успокоить» инвесторов.
Но просьбы остались без ответа. Минэнерго Саудовской Аравии во вторник объявило, что планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок даже больше, чем добычу.
Экспорт саудовской нефти превысит 10 млн баррелей в сутки против 7 млн в начале года. Для этого около 250 тысяч баррелей ежедневно будет переориентировано с внутреннего рынка, для которого вместо нефти будет использоваться газ с ГПЗ Фадхили.
Таким образом, более 3 млн баррелей новых ежедневных поставок будет выброшено на рынок с рекордными скидками - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где саудовский сорт Arab Light будет продаваться по цене на 10,25 доллара ниже Brent.
Добыча Saudi Aramcо вырастет с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, еще 300 тысяч баррелей в день королевство будет продавать из хранилищ.
Итогом станет беспрецедентный в истории мирового рынка нефти избыток: в ближайшие месяцы поставки вырастут на 3 млн баррелей в сутки, тогда глобальный спрос в отдельные моменты будет падать на 8 млн баррелей в день, пишут аналитики Goldman Sachs.
В результате цена Brent рухнет до 20 долларов за баррель - уровня начала 2000х, прогнозирует GS. При этом обвал нефтяных котировок потащит за собой другие сырьевые активы, в том числе металлы, что «ударит по экономикам развивающихся стран, приведет к снижению спроса на сырье и будет давить на цену нефти еще сильнее, замыкая ситуацию в порочный круг», пишут аналитики банка.
В настоящий момент переговоров между РФ и Саудовской Аравией о совместных действиях на рынке нефти в условиях падающих цен не ведется, заявил Bloomberg TV глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ceny-na-neft-probili-dno-posle-zayavleniya-saudovskoy-aravii-1029006048

При таком раскладе, 100 рублей за бакс, и 40-50грн за бакс - вполне реально


Пока не ясно. Идут переговоры. Но на месяца 3 это все точно затянется...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.
Вангую масові позови та винос кешу з банків.
slonic32
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:30

Лишь бы рашка сдохла.

Дальше пусть повышают.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:32

  slonic32 написав:Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.
Вангую масові позови та винос кешу з банків.


форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:52

  Игорь Алексеевич написав:
  slonic32 написав:Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.
Вангую масові позови та винос кешу з банків.


форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин. :roll:


Даже ВР на карантине. Гуляй страна.
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