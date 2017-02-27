Мировой рынок нефти продолжает скользить вниз, несмотря на отскок глобальных фондовых индексов.

На торгах во вторник цена Brent впервые с января 2016 года упала ниже 29 долларов за баррель. К 23.49 мск фьючерсы на североморский сорт в Лондоне торговались по 28,6 доллара за баррель, теряя 4,8% относительно понедельника.



В ходе сессии цена опускалась до 28,5 доллара, оформив новое 4-летнее дно.



Контракты на WTI в Нью-Йорке рухнули на 6%, до 27,26 доллара за баррель, увеличив потери до 38% с начала месяца и 57% с начала года.

Накануне группа 13 американских сенаторов обратились с письмом к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману с просьбой пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен.

Ссылаясь на «стратегическое партнерство» и «неоднократные обещания саудовского руководства» сохранять стабильность нефтяного рынка, они призвали Эр-Рияд «взять на себя лидерство в стабилизации мировой экономики» и «успокоить» инвесторов.

Но просьбы остались без ответа. Минэнерго Саудовской Аравии во вторник объявило, что планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок даже больше, чем добычу.

Экспорт саудовской нефти превысит 10 млн баррелей в сутки против 7 млн в начале года. Для этого около 250 тысяч баррелей ежедневно будет переориентировано с внутреннего рынка, для которого вместо нефти будет использоваться газ с ГПЗ Фадхили.

Таким образом, более 3 млн баррелей новых ежедневных поставок будет выброшено на рынок с рекордными скидками - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где саудовский сорт Arab Light будет продаваться по цене на 10,25 доллара ниже Brent.

Добыча Saudi Aramcо вырастет с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, еще 300 тысяч баррелей в день королевство будет продавать из хранилищ.

Итогом станет беспрецедентный в истории мирового рынка нефти избыток: в ближайшие месяцы поставки вырастут на 3 млн баррелей в сутки, тогда глобальный спрос в отдельные моменты будет падать на 8 млн баррелей в день, пишут аналитики Goldman Sachs.

В результате цена Brent рухнет до 20 долларов за баррель - уровня начала 2000х, прогнозирует GS. При этом обвал нефтяных котировок потащит за собой другие сырьевые активы, в том числе металлы, что «ударит по экономикам развивающихся стран, приведет к снижению спроса на сырье и будет давить на цену нефти еще сильнее, замыкая ситуацию в порочный круг», пишут аналитики банка.

В настоящий момент переговоров между РФ и Саудовской Аравией о совместных действиях на рынке нефти в условиях падающих цен не ведется, заявил Bloomberg TV глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.