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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:07
Игорь Алексеевич написав: slonic32 написав:
Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.
Вангую масові позови та винос кешу з банків.
форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин.
Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика..
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Додано: Сер 18 бер, 2020 01:12
Всего час ночи, а постов уже нет.... слабенький «к.вирус» (:
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