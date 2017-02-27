Игорь Алексеевич написав:
форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин.
Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:07
Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика..
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всего час ночи, а постов уже нет.... слабенький «к.вирус» (:
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Сер 18 бер, 2020 02:33
Интересно, а как объяснить, что валюты у банков не хватает, но ставки по валютным депозитам какие-то абсурдные? практически 0%...
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