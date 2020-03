Додано: Сер 18 бер, 2020 01:07

Игорь Алексеевич написав: slonic32 написав: Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.

Вангую масові позови та винос кешу з банків. Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.Вангую масові позови та винос кешу з банків.



форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин. форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин.

Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика.. Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика..

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.