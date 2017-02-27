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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4485448644874488

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 274
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
31
выше 28
36%
100
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:07

  Игорь Алексеевич написав:
  slonic32 написав:Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.
Вангую масові позови та винос кешу з банків.


форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин. :roll:

Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика..
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lestat
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всего час ночи, а постов уже нет.... слабенький «к.вирус» (:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мінфін розмістив 10-місячні ОВДП на $72 млн під 3,5%
За даними Міністерства фінансів, 17 березня він розмістив валютні ОВДП на 71,6 млн дол (1,9 млрд грн в еквіваленті) під 3,5% з погашенням 06.01.2021.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 02:33

Интересно, а как объяснить, что валюты у банков не хватает, но ставки по валютным депозитам какие-то абсурдные? практически 0%... :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 02:49

Министр финансов США Мнучин, убеждая сенаторов в необходимости утвердить план поддержки экономики в объеме $1 триллион, предупредил, что в противном случае безработица в США может достичь 20%. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 02:50

Только что Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение $14 млрд. на борьбу с коронавирусом. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 02:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нефть ниже 30. Деревянный в небеса гривна туда же. Как ни крути а привязка гривны с деревом никуда не делась мой прогноз по найкрасивейшей прост 80*0.4=32.
Всем слившимся удачи.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 03:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Исходя из логики. В мире биткоин подешевел на 50%, фондовый рынок США до 40%, нефть на 50%, золото относительно тоже припало в цене. Накой черт покупать гривну за доллар, когда она еще только удешевилась на 10% ??? Логики нет, гривна более рисковый актив в конечном счете, чем все вышеперечисленное. Гривна рано или поздно превратится в макулатуру, а все вышеперечисленное вырастет. Вообще не вижу смысла сливать доллар за гривну раньше падения 30-40-50% - это в аккурат 35-40 грн за штуку. Проще купить биткоин, фондовый рынок, золото в долгосрок, чем гривну, чтоб поймать на ней откат 20 копеек, или обосраться 10-12 грн по итогу, как было в 2014 году (я тогда дурак слился если не изменяет память па 11.8, потом бегом откупался па13)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 03:31

  Zebra написав: Гривна рано или поздно превратится в макулатуру, а все вышеперечисленное вырастет.


Во время кризисов пути господни неисповедимы. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 03:58

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:З"явилась нова інформація:
У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.

Корректую прогноз на 2 тижні:

Продаж валюти НБУ - 1 млрд доларів, гасити ріст не будуть.
Курс на міжбанку - 30-31,
Курс готівки - 33-35.

Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян. Отримати валюту з рахунків в банках з понеділка буде важко, але ще вибити щось можна буде, після середи - ні!

Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня.


Хлопці, нагадаю свій суботній прогноз. Можете плюсовати :( (краще б я помилився!)


  Alex2006 написав:Про Смолия - какие к нему вообще могут быть претензии? Он отлично выполняет свою работу, в отличии от многих других деятелей. Так когда по "прогнозу" курс на МБ станет 30? через 2 недели от "прогноза", т.е. 30 марта? Наличку получить в банке будет сложно не из-за ограничений НБУ, а потому что она физически закончится, это разные вещи.


Ще не 18 березня.
Причини блокування видачи валюти неважливі, важливо - що її немає.
Так, до 30 березня.

зі. В суботу чи неділю флаймен ще комментував моє повідомлення, що зіл"ють грощі Нафтогазу і продавлять курс до 26.50. Вам би цей прогноз більше сподобався.

Хіба я таке писав?
Я таке читав.
А що злили $$$ Нафтогазу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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