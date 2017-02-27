Игорь Алексеевич написав:
форс мажор - торгово промышленная палата подтверждает. а у них карантин.
Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:07
Закроют отделения на карантин...или без маски не будут пускать... короче фантазия велика..
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всего час ночи, а постов уже нет.... слабенький «к.вирус» (:
Додано: Сер 18 бер, 2020 01:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Сер 18 бер, 2020 02:33
Интересно, а как объяснить, что валюты у банков не хватает, но ставки по валютным депозитам какие-то абсурдные? практически 0%...
Додано: Сер 18 бер, 2020 02:49
Министр финансов США Мнучин, убеждая сенаторов в необходимости утвердить план поддержки экономики в объеме $1 триллион, предупредил, что в противном случае безработица в США может достичь 20%.
Додано: Сер 18 бер, 2020 02:50
Только что Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение $14 млрд. на борьбу с коронавирусом.
Додано: Сер 18 бер, 2020 02:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нефть ниже 30. Деревянный в небеса гривна туда же. Как ни крути а привязка гривны с деревом никуда не делась мой прогноз по найкрасивейшей прост 80*0.4=32.
Всем слившимся удачи.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 18 бер, 2020 03:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Исходя из логики. В мире биткоин подешевел на 50%, фондовый рынок США до 40%, нефть на 50%, золото относительно тоже припало в цене. Накой черт покупать гривну за доллар, когда она еще только удешевилась на 10% ??? Логики нет, гривна более рисковый актив в конечном счете, чем все вышеперечисленное. Гривна рано или поздно превратится в макулатуру, а все вышеперечисленное вырастет. Вообще не вижу смысла сливать доллар за гривну раньше падения 30-40-50% - это в аккурат 35-40 грн за штуку. Проще купить биткоин, фондовый рынок, золото в долгосрок, чем гривну, чтоб поймать на ней откат 20 копеек, или обосраться 10-12 грн по итогу, как было в 2014 году (я тогда дурак слился если не изменяет память па 11.8, потом бегом откупался па13)
Додано: Сер 18 бер, 2020 03:31
Додано: Сер 18 бер, 2020 03:58
Хіба я таке писав?
Я таке читав.
А що злили $$$ Нафтогазу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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