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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4486448744884489

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 275
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
13%
37
27.51-28.0
11%
31
выше 28
36%
100
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 04:29

  ruvex написав:
  Amat написав:Кто-то на форуме недавно писал, что этот кризис отличается от предыдущих. Этот кризис не о эфемерной прибыли «в бумажках/на счетах», этот кризис об остановке физического производства\потребления\продаж и т.д.

Так вот, «ВОЛЯ», на Борщаговке, уже 4 раз за день падает...
Следущий интересный вопрос - как наши энергетические системы справятся с изменением модели потребления - с вечерней\утренней на дневную.... и как они свои обязательства по контрактам на экспорт будут выполнять...
тот же вопрос к основным коммунальным службам - вода, газ, свет...
Думай ТЕ (((((((-;


Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, то ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.

Я писав, що буде "криза недовиробництва", десь тиждень тому, а мені казали "ніт, пере..."
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 4486448744884489
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