ruvex написав: Amat написав: Кто-то на форуме недавно писал, что этот кризис отличается от предыдущих. Этот кризис не о эфемерной прибыли «в бумажках/на счетах», этот кризис об остановке физического производства\потребления\продаж и т.д.



Так вот, «ВОЛЯ», на Борщаговке, уже 4 раз за день падает...

Следущий интересный вопрос - как наши энергетические системы справятся с изменением модели потребления - с вечерней\утренней на дневную.... и как они свои обязательства по контрактам на экспорт будут выполнять...

тот же вопрос к основным коммунальным службам - вода, газ, свет...

Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, то ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет. Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, то ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.

Я писав, що буде "криза недовиробництва", десь тиждень тому, а мені казали "ніт, пере..." Я писав, що буде "криза недовиробництва", десь тиждень тому, а мені казали "ніт, пере..."

