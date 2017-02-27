RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4487448844894490>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 276
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
13%
37
27.51-28.0
11%
31
выше 28
37%
101
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 03:58

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:З"явилась нова інформація:
У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.

Корректую прогноз на 2 тижні:

Продаж валюти НБУ - 1 млрд доларів, гасити ріст не будуть.
Курс на міжбанку - 30-31,
Курс готівки - 33-35.

Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян. Отримати валюту з рахунків в банках з понеділка буде важко, але ще вибити щось можна буде, після середи - ні!

Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня.


Хлопці, нагадаю свій суботній прогноз. Можете плюсовати :( (краще б я помилився!)


  Alex2006 написав:Про Смолия - какие к нему вообще могут быть претензии? Он отлично выполняет свою работу, в отличии от многих других деятелей. Так когда по "прогнозу" курс на МБ станет 30? через 2 недели от "прогноза", т.е. 30 марта? Наличку получить в банке будет сложно не из-за ограничений НБУ, а потому что она физически закончится, это разные вещи.


Ще не 18 березня.
Причини блокування видачи валюти неважливі, важливо - що її немає.
Так, до 30 березня.

зі. В суботу чи неділю флаймен ще комментував моє повідомлення, що зіл"ють грощі Нафтогазу і продавлять курс до 26.50. Вам би цей прогноз більше сподобався.

Хіба я таке писав?
Я таке читав.
А що злили $$$ Нафтогазу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 04:29

  ruvex написав:
  Amat написав:Кто-то на форуме недавно писал, что этот кризис отличается от предыдущих. Этот кризис не о эфемерной прибыли «в бумажках/на счетах», этот кризис об остановке физического производства\потребления\продаж и т.д.

Так вот, «ВОЛЯ», на Борщаговке, уже 4 раз за день падает...
Следущий интересный вопрос - как наши энергетические системы справятся с изменением модели потребления - с вечерней\утренней на дневную.... и как они свои обязательства по контрактам на экспорт будут выполнять...
тот же вопрос к основным коммунальным службам - вода, газ, свет...
Думай ТЕ (((((((-;


Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, то ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.

Я писав, що буде "криза недовиробництва", десь тиждень тому, а мені казали "ніт, пере..."
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:30

  hxbbgaf написав:
  oleg49 написав:Грйс-мэн
У нас сейчас корреляция с большинством валют "развивающихся" стран.
Например, бразильский реал
https://www.xe.com/currencycharts/?from ... AH&view=1W
Можно выбрать другие пары.

У них причина нефть, а у нас беня.

Поменять бы беню на нефть.Даже на 1 бочку.
goldfinger
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:34

  qas написав:паникеры будут наказаны

У нас президент не Клинт Иствуд.
goldfinger
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:44

  Грйс-мэн написав:
  Moneta написав:бородатый вангует 5o :roll:


Я вот сторонник того,чтобы Охри смотреть всегда,прислушиваться или нет-дело хозяйское,но он определенно стоит того,чтобы послушать,пусть даже порой,как обратный индикатор.Верно он говорит,что 1,7 млрд. баксов для импорта это полная туфта.За неделю?Совсем не уважают нарид,когда такую хрень загоняют.И про большую разницу между налом и межбанком,и про барыг при банках тоже верно.

В этот раз даже похоже на правду
goldfinger
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:Интересно, а как объяснить, что валюты у банков не хватает, но ставки по валютным депозитам какие-то абсурдные? практически 0%... :?
Они ещё не додумались, что это может быть инструментом.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:54

  Libo написав:
  Zebra написав: Гривна рано или поздно превратится в макулатуру, а все вышеперечисленное вырастет.


Во время кризисов пути господни неисповедимы. :roll:


Чудес не бывает.
Не может Украина при мировом финансовом и экономическом пожаре остаться островком стабильности и процветания.
Слишком импортозависима, слишком сырьевая, слишком несамодостаточна, слишком бедная, слишком коррумпирована, слишком финансово ограничена, слишком зависима от внешней финансовой подпитки и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 26.03.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:55

  Captain Obvious написав:Лишь бы рашка сдохла.

Дальше пусть повышают.

Зачем слушать смолия,клоуна или этого нового,как его, швондера.Смотрите и слушайте,что делают серьезные люди и будет вам гешефт.Прынц Салман рулит,гг:)
goldfinger
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:59

  slonic32 написав:Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори.
Вангую масові позови та винос кешу з банків.

Зазвичай наявність форс-мажору дає підстави для сторін договору відтермінувати (або не виконувати) свої зобов'язання. За депозитним договором банк має повернути вклад після закінчення договору, але у зв'язку з форс-мажором він може і не повертати вклад (+ %) після закінчення строку. :wink:
А які зобов'язання у вкладника за депозитним договором? Своєчасно внести гроші на депозитний рахунок, що він вже і зробив, і йому форс-мажор ніяк не допоможе, а навпаки "відтермінує" йому можливість поміняти свій депо на валюту після закінчення договору. :)
Victor37
 
Повідомлень: 335
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:06

  ihorsic написав:Нефть ниже 30. Деревянный в небеса гривна туда же. Как ни крути а привязка гривны с деревом никуда не делась мой прогноз по найкрасивейшей прост 80*0.4=32.
Всем слившимся удачи.

Это при точной,100% корреляции с деревом за последние годы с курсом 2,5.Угол наклона коленно-локтевой позы,количество смазки,размер вибратора и количество фрикций у нас с Мордором разная.Ихнего Кащея Бессменного прынц Салман громче нагибает,а наши циркачи очкуют и пугливо повизгивают:)
goldfinger
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4487448844894490>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexxK, Banazîr і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1718, 1719, 1720
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17197 2159914
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 00:50
Tegularius
Валютный рынок в мире 1 ... 683, 684, 685
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6842 1526945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.