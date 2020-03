Додано: Сер 18 бер, 2020 03:58

change_pm написав: change_pm написав: change_pm написав: З"явилась нова інформація:

У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.



Корректую прогноз на 2 тижні:



Продаж валюти НБУ - 1 млрд доларів, гасити ріст не будуть.

Курс на міжбанку - 30-31,

Курс готівки - 33-35.



Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян. Отримати валюту з рахунків в банках з понеділка буде важко, але ще вибити щось можна буде, після середи - ні!



Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня. З"явилась нова інформація:У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.Корректую прогноз на 2 тижні:Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян.Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня.



Хлопці, нагадаю свій суботній прогноз. Можете плюсовати (краще б я помилився!) Хлопці, нагадаю свій суботній прогноз. Можете плюсовати(краще б я помилився!)



Alex2006 написав: Про Смолия - какие к нему вообще могут быть претензии? Он отлично выполняет свою работу, в отличии от многих других деятелей. Так когда по "прогнозу" курс на МБ станет 30? через 2 недели от "прогноза", т.е. 30 марта? Наличку получить в банке будет сложно не из-за ограничений НБУ, а потому что она физически закончится, это разные вещи. Про Смолия - какие к нему вообще могут быть претензии? Он отлично выполняет свою работу, в отличии от многих других деятелей. Так когда по "прогнозу" курс на МБ станет 30? через 2 недели от "прогноза", т.е. 30 марта?



Ще не 18 березня.

Причини блокування видачи валюти неважливі, важливо - що її немає.

Так, до 30 березня.



зі. В суботу чи неділю флаймен ще комментував моє повідомлення, що зіл"ють грощі Нафтогазу і продавлять курс до 26.50. Вам би цей прогноз більше сподобався. Ще не 18 березня.Причини блокування видачи валюти неважливі, важливо - що її немає.Так, до 30 березня.зі. В суботу чи неділю флаймен ще комментував моє повідомлення, що зіл"ють грощі Нафтогазу і продавлять курс до 26.50. Вам би цей прогноз більше сподобався.

Хіба я таке писав?

Я таке читав.

А що злили $$$ Нафтогазу? Хіба я таке писав?Я таке читав.А що злили $$$ Нафтогазу?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/