change_pm написав:З"явилась нова інформація: У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.
Корректую прогноз на 2 тижні:
Продаж валюти НБУ - 1 млрд доларів, гасити ріст не будуть. Курс на міжбанку - 30-31, Курс готівки - 33-35.
Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян. Отримати валюту з рахунків в банках з понеділка буде важко, але ще вибити щось можна буде, після середи - ні!
Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня.
Хлопці, нагадаю свій суботній прогноз. Можете плюсовати (краще б я помилився!)
Alex2006 написав:Про Смолия - какие к нему вообще могут быть претензии? Он отлично выполняет свою работу, в отличии от многих других деятелей. Так когда по "прогнозу" курс на МБ станет 30? через 2 недели от "прогноза", т.е. 30 марта? Наличку получить в банке будет сложно не из-за ограничений НБУ, а потому что она физически закончится, это разные вещи.
Ще не 18 березня. Причини блокування видачи валюти неважливі, важливо - що її немає. Так, до 30 березня.
зі. В суботу чи неділю флаймен ще комментував моє повідомлення, що зіл"ють грощі Нафтогазу і продавлять курс до 26.50. Вам би цей прогноз більше сподобався.
Хіба я таке писав? Я таке читав. А що злили $$$ Нафтогазу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Amat написав:Кто-то на форуме недавно писал, что этот кризис отличается от предыдущих. Этот кризис не о эфемерной прибыли «в бумажках/на счетах», этот кризис об остановке физического производства\потребления\продаж и т.д.
Так вот, «ВОЛЯ», на Борщаговке, уже 4 раз за день падает... Следущий интересный вопрос - как наши энергетические системы справятся с изменением модели потребления - с вечерней\утренней на дневную.... и как они свои обязательства по контрактам на экспорт будут выполнять... тот же вопрос к основным коммунальным службам - вода, газ, свет... Думай ТЕ (((((((-;
Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, то ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.
Я писав, що буде "криза недовиробництва", десь тиждень тому, а мені казали "ніт, пере..."
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Я вот сторонник того,чтобы Охри смотреть всегда,прислушиваться или нет-дело хозяйское,но он определенно стоит того,чтобы послушать,пусть даже порой,как обратный индикатор.Верно он говорит,что 1,7 млрд. баксов для импорта это полная туфта.За неделю?Совсем не уважают нарид,когда такую хрень загоняют.И про большую разницу между налом и межбанком,и про барыг при банках тоже верно.
Zebra написав: Гривна рано или поздно превратится в макулатуру, а все вышеперечисленное вырастет.
Во время кризисов пути господни неисповедимы.
Чудес не бывает. Не может Украина при мировом финансовом и экономическом пожаре остаться островком стабильности и процветания. Слишком импортозависима, слишком сырьевая, слишком несамодостаточна, слишком бедная, слишком коррумпирована, слишком финансово ограничена, слишком зависима от внешней финансовой подпитки и так далее.
slonic32 написав:Якщо Зе підпише законопроект №3219, то запровадження карантину може стати підставою для визнання форс мажору. А це дасть змогу розривати довгострокові депозитні договори. Вангую масові позови та винос кешу з банків.
Зазвичай наявність форс-мажору дає підстави для сторін договору відтермінувати (або не виконувати) свої зобов'язання. За депозитним договором банк має повернути вклад після закінчення договору, але у зв'язку з форс-мажором він може і не повертати вклад (+ %) після закінчення строку. А які зобов'язання у вкладника за депозитним договором? Своєчасно внести гроші на депозитний рахунок, що він вже і зробив, і йому форс-мажор ніяк не допоможе, а навпаки "відтермінує" йому можливість поміняти свій депо на валюту після закінчення договору.
ihorsic написав:Нефть ниже 30. Деревянный в небеса гривна туда же. Как ни крути а привязка гривны с деревом никуда не делась мой прогноз по найкрасивейшей прост 80*0.4=32. Всем слившимся удачи.
Это при точной,100% корреляции с деревом за последние годы с курсом 2,5.Угол наклона коленно-локтевой позы,количество смазки,размер вибратора и количество фрикций у нас с Мордором разная.Ихнего Кащея Бессменного прынц Салман громче нагибает,а наши циркачи очкуют и пугливо повизгивают:)