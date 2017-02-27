На 24 собрались? Самое время перевложиться в 10% депо
/Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м./
Victor37 написав:Зазвичай наявність форс-мажору дає підстави для сторін договору відтермінувати (або не виконувати) свої зобов'язання. За депозитним договором банк має повернути вклад після закінчення договору, але у зв'язку з форс-мажором він може і не повертати вклад (+ %) після закінчення строку.
а если примут этот закон, то что будет с поточными счетами и безналичными расчётами?
По 24 никто не хотел покупать доляр, даже я. Ждал па16 в связи с рынком земли и продолжением покупки нерезами гривневых ОВДП. Когда будут продажи ОВДП в марте - апреле? И какие суммы. Когда разворот на 26?
vano80 написав:У них вроде больше 200 отделений по стране. Смысл держать по карантину.
Закрывать почти 25%, как бы Альфа не вздумала немного прилечь насовсем
Ближайшие 3-6. Есяуев не надейтесь (: как бы не наоборот. Альфа Украина всецело зависит от показателей материнки... Стратегически, Альфе в Украине быть. Единственное, что может убить Альфу Украина это проблемы Альфа Россия. То есть нефть по 30 (если Альфа (много) кредитует Нефте/ Газо бизнес России. К сожалению, мы не знаем какой процент крестного портфеля Альфы задействован в этом бизнесе.., Даже в самом худшем сценарии, аукнется месяцев через 3 (для Украины)
Барижна Альфа пилесосить бакси. Для чого? Без поняття. Так само як для чого зараз беруть бакси по любій доступній ціні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Zebra написав:Исходя из логики. В мире биткоин подешевел на 50%, фондовый рынок США до 40%, нефть на 50%, золото относительно тоже припало в цене. Накой черт покупать гривну за доллар, когда она еще только удешевилась на 10% ??? Логики нет, гривна более рисковый актив в конечном счете, чем все вышеперечисленное. Гривна рано или поздно превратится в макулатуру, а все вышеперечисленное вырастет. Вообще не вижу смысла сливать доллар за гривну раньше падения 30-40-50% - это в аккурат 35-40 грн за штуку. Проще купить биткоин, фондовый рынок, золото в долгосрок, чем гривну, чтоб поймать на ней откат 20 копеек, или обосраться 10-12 грн по итогу, как было в 2014 году (я тогда дурак слился если не изменяет память па 11.8, потом бегом откупался па13)
Погане порівняння, нафта, біткойн, ФР не мають ЗВР.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Я вот сторонник того,чтобы Охри смотреть всегда,прислушиваться или нет-дело хозяйское,но он определенно стоит того,чтобы послушать,пусть даже порой,как обратный индикатор.Верно он говорит,что 1,7 млрд. баксов для импорта это полная туфта.За неделю?Совсем не уважают нарид,когда такую хрень загоняют.И про большую разницу между налом и межбанком,и про барыг при банках тоже верно.
В этот раз даже похоже на правду
Там ще було про те що ганяють на МБ півдолара 3 банки по колу і накручують курс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/