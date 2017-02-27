Zebra написав:

Исходя из логики. В мире биткоин подешевел на 50%, фондовый рынок США до 40%, нефть на 50%, золото относительно тоже припало в цене. Накой черт покупать гривну за доллар, когда она еще только удешевилась на 10% ??? Логики нет, гривна более рисковый актив в конечном счете, чем все вышеперечисленное. Гривна рано или поздно превратится в макулатуру, а все вышеперечисленное вырастет. Вообще не вижу смысла сливать доллар за гривну раньше падения 30-40-50% - это в аккурат 35-40 грн за штуку. Проще купить биткоин, фондовый рынок, золото в долгосрок, чем гривну, чтоб поймать на ней откат 20 копеек, или обосраться 10-12 грн по итогу, как было в 2014 году (я тогда дурак слился если не изменяет память па 11.8, потом бегом откупался па13)