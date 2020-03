Додано: Сер 18 бер, 2020 09:52

PS4 написав: Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню

Виходить, ІВК менше зло в Приваті Виходить, ІВК менше зло в Приваті

