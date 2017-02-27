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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44904491449244934494>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 278
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
11%
31
выше 28
37%
102
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

..
Востаннє редагувалось Binimovich в Сер 18 бер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:40

  Libo написав:Только что Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение $14 млрд. на борьбу с коронавирусом. :!:

Кому виділяють?
сірий
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Утренние курсы:

Харьков 28.30 - 28.50,
диапазон курсов покупки - продажи 28.00/28.30 - 28.50/28.80 (опт)

Сумы 27.70 - 28.70
Полтава 28.00 - 28.70
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:
  Binimovich написав:
varlo написав:У Альфы можно еще по 27.20 купить через онлайн на счет или карту.
Альфа уже фсе: ни купить , ни снять баксы нельзя уже.

хай передає привіт ВТБ
Мне монопенисуально. Я и с Альфой завязал уже.
Остались только госы...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:47

  PS4 написав:Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!

приват - спекулянт і барига (як і інші банки)

вчора в у нього па29+ на продаж було, а на прийом па27
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:49

  Вкладчик1234 написав:..
Типа:
1. За рубль покупаем гривну
2. За полученную гривну покупаем доллар.
3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках

а можно подробности операции, смысловую нагрузку (ну, типа в России закончились баксы, добрались до Украины), комиссии, профит и т.д.?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:52

  PS4 написав:Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!

Виходить, ІВК менше зло в Приваті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:58

  sequence написав:
  Вкладчик1234 написав:..
Типа:
1. За рубль покупаем гривну
2. За полученную гривну покупаем доллар.
3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках

а можно подробности операции, смысловую нагрузку (ну, типа в России закончились баксы, добрались до Украины), комиссии, профит и т.д.?

1. Вчера выкладывали видео Охрмименка, где он говорил о бессмысленных на первый "финансовых операциях".
2. В прессухе НБУ, журналист задавал вопрос об "операциях без очевидного экономического смысла". На что Чурий(?) ответил: "это же рынок, мало ли кто решил что-то продать, и что-то купить?"

Если не понимаете смысла - может оно Вам и не надо? :)

Расписанной "схемы" у меня нет, т.к. я в ней не принимаю участия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:59

Курс доллара превысил 79 рублей
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.

Слава Україні! :D
Victor37
 
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