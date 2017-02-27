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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:39
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Востаннє редагувалось Binimovich
в Сер 18 бер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:44
Утренние курсы:
Харьков 28.30 - 28.50,
диапазон курсов покупки - продажи 28.00/28.30 - 28.50/28.80 (опт)
Сумы 27.70 - 28.70
Полтава 28.00 - 28.70
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:46
Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!
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PS4
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:46
flyman написав: Binimovich написав:
varlo написав:У Альфы можно еще по 27.20 купить через онлайн на счет или карту.
Альфа уже фсе: ни купить , ни снять баксы нельзя уже.
хай передає привіт ВТБ
Мне монопенисуально. Я и с Альфой завязал уже.
Остались только госы...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:47
PS4 написав:
Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!
приват - спекулянт і барига (як і інші банки)
вчора в у нього па29+ на продаж було, а на прийом па27
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Yuri_61
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:49
Вкладчик1234 написав:
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Типа:
1. За рубль покупаем гривну
2. За полученную гривну покупаем доллар.
3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках
а можно подробности операции, смысловую нагрузку (ну, типа в России закончились баксы, добрались до Украины), комиссии, профит и т.д.?
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sequence
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:52
PS4 написав:
Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!
Виходить, ІВК менше зло в Приваті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:58
sequence написав: Вкладчик1234 написав:
..
Типа:
1. За рубль покупаем гривну
2. За полученную гривну покупаем доллар.
3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках
а можно подробности операции, смысловую нагрузку (ну, типа в России закончились баксы, добрались до Украины), комиссии, профит и т.д.?
1. Вчера выкладывали видео Охрмименка, где он говорил о бессмысленных на первый "финансовых операциях".
2. В прессухе НБУ, журналист задавал вопрос об "операциях без очевидного экономического смысла". На что Чурий(?) ответил: "это же рынок, мало ли кто решил что-то продать, и что-то купить?"
Если не понимаете смысла - может оно Вам и не надо?
Расписанной "схемы" у меня нет, т.к. я в ней не принимаю участия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:59
Курс доллара превысил 79 рублей
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.
Слава Україні!
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