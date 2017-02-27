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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4491449244934494>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 278
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
11%
31
выше 28
37%
102
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Укргазбанк не выдает доллары.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:01

  sequence написав:
  Вкладчик1234 написав:..
Типа:
1. За рубль покупаем гривну
2. За полученную гривну покупаем доллар.
3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках

а можно подробности операции, смысловую нагрузку (ну, типа в России закончились баксы, добрались до Украины), комиссии, профит и т.д.?

Сейчас ЦБР (в соответствии с бюджетным правилом) осуществляет долларовые интервенции на ММВБ. А это уменьшение ЗВР. Вот и пылесосят где только могут.
А насчет комиссий и профита лучше спросить у руководства Альфы.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:01

Открылись 27,01 / 27,06
На уровне вчерашнего открытия ( закрытие было выше )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02

  Вкладчик1234 написав:..
Расписанной "схемы" у меня нет, т.к. я в ней не принимаю участия

так может ее просто нет и не было, в силу отсутствия целесообразности?
Охрименко слушать - себя не уважать, не буду себя утруждать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:04

  varlo написав:Укргазбанк не выдает доллары.

Притримує, не лякайте людей)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:05

  AlexxK написав:.. Вот и пылесосят где только могут....

насмешили. Русские рубль особо не удерживали - обвалился вместе с нефтью. Размер ЗВР сравнивать не буду, дабы в тоску не впадать. Нафиг им операции через несвободно конвертируемую валюту??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:09

  Victor37 написав:
  Амвросий написав:
  Victor37 написав:Зазвичай наявність форс-мажору дає підстави для сторін договору відтермінувати (або не виконувати) свої зобов'язання. За депозитним договором банк має повернути вклад після закінчення договору, але у зв'язку з форс-мажором він може і не повертати вклад (+ %) після закінчення строку. :wink:


а если примут этот закон, то что будет с поточными счетами и безналичными расчётами? :?

В принципе если соответствующий закон будет подкреплен соответствующими решениями ТПП, КТО-УГОДНО может на этом основании попытаться не выполнять свои обязательства, в т.ч. и по выдачи налички с текущих счетов, по безналичным расчетом и т.д.
Другое дело, что на практике злоупотреблять этим будут в основном всякие фирмы-однодневки и прочие подобные "мошенники". Любая же мало мальски солидная фирма (банк и т.д) , которая думает не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем постарается не злоупотреблять форс-мажором и максимально выполнять все свои обязательства независимо от форс-мажора, т.к. для бизнеса очень важна репутация, а ее очень легко потерять и очень трудно приобрести

З ТПП не все так просто, бажаючі можуть почитати https://lcci.com.ua/karantyn-ne-ye-fors ... -naslidky/
В продовження вчорашньої думки про Альфу і решта росдочок http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... chumy.html
Для тих, хто далі в експорті орієнтувався на тайожний союз: в Казахстані три найбільших міста повністю закриті воєнними, нікого не впускають і не випускають. Більшість виробництв країни на межі... Ситуація за поребриком не краща, але вони мовчать до того часу, поки там не почнуть вмирати тисячами в день по найбільших містах. Тоді стане все і різко.
Повертайте терміново оплати, подумайте про доцільність відвантаження...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:10

  varlo написав:Укргазбанк не выдает доллары.


не продаёт может быть?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:11

  Yuri_61 написав:Ближе к концу 2019 года я любил гривну сильно Ну просто заставила Маркарова полюбить гривну и я возненавидел доллары. Доллары казались мне жалкими никчемными криво нарезаными бумажками, а вот гривна с каждым днём приобретала невиданную привлекательность и желанность. Здесь на форуме все дружно рапортовали о том как они слились удачно па26.х и положили на полоугодичные гривневые столбики. Особенно Долярчик пел оды гривневым столбикам. Я сам чуть было не слил все баксы и жалел, что набрался его по уши по курсу 26.00 - 27.0 в 2019 году перед выборами Зе а также ожидая экономического кризиса (10 лет то прошло с 2008 года)
Сейчас доллар снова для меня стал желанным и красивым, я снова полюбил его всем сердцем и гривна не стала меня манить так к себе, как это было в конце 2019 года.
А теперь вопрос: а что ж нерезы? Усё?
Главный индикатор начала мирового кризиса это нашествие нерезов со своими долларами в Украину за покупкой гривневых ОВДП. Всё повторяется в сравнении с 2008 - 2099 годами.
Курс имхо и 30 будет. Но потом, спустя три - четыре года снова все забудут и будут владываться в гривневые депо. Всё повторится очередной раз. Доллар снова гривна будет нагибать. Снова всех заставят полюбить всей душой нашу гривнушку. И снова все будут плеваться на с каждым днём скукошивающимся невзрачным долларом. А журналисты будут всем внушать, что только неграмотные старушки держат доллары на похороны. А продвинутая молодёжь покупает евро или на гривневые полугодовые столбики ложит гривну.
Ничто нас не учит.
Жадность губит людей. Погнались за высокими процентами в стране с военной ситуацией и разваливающейся промышленностью? Ну что ж получите.
Вангую выход нерезов раньше срока.
Повторюсь - этот текст не паника. Но только через 3 - 4 года гривна снова нагнёт доллар.

Господь отпускает грехи твои, ступай с миром.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:13

Открылись хорошо,но как пишут на Минфине,что-то пошло не так.Уже вчерашние максимумы.
Дед Мороз
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