Вкладчик1234 написав:.. Типа: 1. За рубль покупаем гривну 2. За полученную гривну покупаем доллар. 3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках
а можно подробности операции, смысловую нагрузку (ну, типа в России закончились баксы, добрались до Украины), комиссии, профит и т.д.?
Сейчас ЦБР (в соответствии с бюджетным правилом) осуществляет долларовые интервенции на ММВБ. А это уменьшение ЗВР. Вот и пылесосят где только могут. А насчет комиссий и профита лучше спросить у руководства Альфы.
Victor37 написав:Зазвичай наявність форс-мажору дає підстави для сторін договору відтермінувати (або не виконувати) свої зобов'язання. За депозитним договором банк має повернути вклад після закінчення договору, але у зв'язку з форс-мажором він може і не повертати вклад (+ %) після закінчення строку.
а если примут этот закон, то что будет с поточными счетами и безналичными расчётами?
В принципе если соответствующий закон будет подкреплен соответствующими решениями ТПП, КТО-УГОДНО может на этом основании попытаться не выполнять свои обязательства, в т.ч. и по выдачи налички с текущих счетов, по безналичным расчетом и т.д. Другое дело, что на практике злоупотреблять этим будут в основном всякие фирмы-однодневки и прочие подобные "мошенники". Любая же мало мальски солидная фирма (банк и т.д) , которая думает не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем постарается не злоупотреблять форс-мажором и максимально выполнять все свои обязательства независимо от форс-мажора, т.к. для бизнеса очень важна репутация, а ее очень легко потерять и очень трудно приобрести
З ТПП не все так просто, бажаючі можуть почитати https://lcci.com.ua/karantyn-ne-ye-fors ... -naslidky/ В продовження вчорашньої думки про Альфу і решта росдочок http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... chumy.html Для тих, хто далі в експорті орієнтувався на тайожний союз: в Казахстані три найбільших міста повністю закриті воєнними, нікого не впускають і не випускають. Більшість виробництв країни на межі... Ситуація за поребриком не краща, але вони мовчать до того часу, поки там не почнуть вмирати тисячами в день по найбільших містах. Тоді стане все і різко. Повертайте терміново оплати, подумайте про доцільність відвантаження...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Yuri_61 написав:Ближе к концу 2019 года я любил гривну сильно Ну просто заставила Маркарова полюбить гривну и я возненавидел доллары. Доллары казались мне жалкими никчемными криво нарезаными бумажками, а вот гривна с каждым днём приобретала невиданную привлекательность и желанность. Здесь на форуме все дружно рапортовали о том как они слились удачно па26.х и положили на полоугодичные гривневые столбики. Особенно Долярчик пел оды гривневым столбикам. Я сам чуть было не слил все баксы и жалел, что набрался его по уши по курсу 26.00 - 27.0 в 2019 году перед выборами Зе а также ожидая экономического кризиса (10 лет то прошло с 2008 года) Сейчас доллар снова для меня стал желанным и красивым, я снова полюбил его всем сердцем и гривна не стала меня манить так к себе, как это было в конце 2019 года. А теперь вопрос: а что ж нерезы? Усё? Главный индикатор начала мирового кризиса это нашествие нерезов со своими долларами в Украину за покупкой гривневых ОВДП. Всё повторяется в сравнении с 2008 - 2099 годами. Курс имхо и 30 будет. Но потом, спустя три - четыре года снова все забудут и будут владываться в гривневые депо. Всё повторится очередной раз. Доллар снова гривна будет нагибать. Снова всех заставят полюбить всей душой нашу гривнушку. И снова все будут плеваться на с каждым днём скукошивающимся невзрачным долларом. А журналисты будут всем внушать, что только неграмотные старушки держат доллары на похороны. А продвинутая молодёжь покупает евро или на гривневые полугодовые столбики ложит гривну. Ничто нас не учит. Жадность губит людей. Погнались за высокими процентами в стране с военной ситуацией и разваливающейся промышленностью? Ну что ж получите. Вангую выход нерезов раньше срока. Повторюсь - этот текст не паника. Но только через 3 - 4 года гривна снова нагнёт доллар.