Ближе к концу 2019 года я любил гривну сильно Ну просто заставила Маркарова полюбить гривну и я возненавидел доллары. Доллары казались мне жалкими никчемными криво нарезаными бумажками, а вот гривна с каждым днём приобретала невиданную привлекательность и желанность. Здесь на форуме все дружно рапортовали о том как они слились удачно па26.х и положили на полоугодичные гривневые столбики. Особенно Долярчик пел оды гривневым столбикам. Я сам чуть было не слил все баксы и жалел, что набрался его по уши по курсу 26.00 - 27.0 в 2019 году перед выборами Зе а также ожидая экономического кризиса (10 лет то прошло с 2008 года)Сейчас доллар снова для меня стал желанным и красивым, я снова полюбил его всем сердцем и гривна не стала меня манить так к себе, как это было в конце 2019 года.А теперь вопрос: а что ж нерезы? Усё?Главный индикатор начала мирового кризиса это нашествие нерезов со своими долларами в Украину за покупкой гривневых ОВДП. Всё повторяется в сравнении с 2008 - 2099 годами.Курс имхо и 30 будет. Но потом, спустя три - четыре года снова все забудут и будут владываться в гривневые депо. Всё повторится очередной раз. Доллар снова гривна будет нагибать. Снова всех заставят полюбить всей душой нашу гривнушку. И снова все будут плеваться на с каждым днём скукошивающимся невзрачным долларом. А журналисты будут всем внушать, что только неграмотные старушки держат доллары на похороны. А продвинутая молодёжь покупает евро или на гривневые полугодовые столбики ложит гривну.Ничто нас не учит.Жадность губит людей.Вангую выход нерезов раньше срока.Повторюсь - этот текст не паника. Но только через 3 - 4 года гривна снова нагнёт доллар.