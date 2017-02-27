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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4492449344944495>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 278
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
20%
55
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
11%
31
выше 28
37%
102
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:16

  Вкладчик1234 написав:
  AlexxK написав:
  flyman написав:Барижна Альфа пилесосить бакси.
Для чого? Без поняття.

Как раз понятно для чего. Материнка то на россии.
Уже проходили это. В 14-м году. :roll:

Когда я говорил, что когда на РФ подорожает доллар, - то он подорожает и у нас, потому что руссиане начнут его арбитражить через "крепкую" гривну, с меня посмеялись.

Типа:
1. За рубль покупаем гривну
2. За полученную гривну покупаем доллар.
3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках

Тут зависит от курса,по которому они из рубля выйдут в гривну.Я нечто,только обратное,провернул 1 раз в 2009,бакс тогда вырос,а рубль за гривны особо нет,я тогда купил в Форвард банке 250 тыс имперских рупий и с кэшем сгонял на плацкарте в мацкву,хорошо взял десятку зелени,примерно штуку наварил...или спас.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:17

  zzzzzz написав:Открылись 27,01 / 27,06
На уровне вчерашнего открытия ( закрытие было выше )


09:32 Торги среды открылись очень широко: спрэд на открытии составил 35 копеек. Практически сразу стало очевидно, что желающих купить сегодня немного.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:18

  сірий написав:
  Libo написав:Только что Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение $14 млрд. на борьбу с коронавирусом. :!:

Кому виділяють?

Коронавирусу.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:18

  PS4 написав:Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!


https://privatbank.ua/ru/news/2020/3/18/1150

Со счетов выдают,но продажи только онлайн
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:20

  PS4 написав:Приватбанк официально перестал выдавать валюты со счетов. только грню
вот оно государство!

Сколько раз надо учить урок,чтобы дошло?У всех по-разному.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:22

  Victor37 написав:
Курс доллара превысил 79 рублей
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.

Слава Україні! :D

-Саудитам слава!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:22

  Вкладчик1234 написав:
  AlexxK написав:
  flyman написав:Барижна Альфа пилесосить бакси.
Для чого? Без поняття.

Как раз понятно для чего. Материнка то на россии.
Уже проходили это. В 14-м году. :roll:

Когда я говорил, что когда на РФ подорожает доллар, - то он подорожает и у нас, потому что руссиане начнут его арбитражить через "крепкую" гривну, с меня посмеялись.

Типа:
1. За рубль покупаем гривну
2. За полученную гривну покупаем доллар.
3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках


"Геть від Москви" не оценили. Теперь рублик утянет гривну на дно.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:24

  orest написав:.. Ситуація за поребриком не краща, але вони мовчать до того часу, поки там не почнуть вмирати тисячами в день по найбільших містах. Тоді стане все і різко.
Повертайте терміново оплати, подумайте про доцільність відвантаження...

не придумывайте отсебятину. Мы оттуда тянем сотни тонн в неделю - такой паники как у нас, там и близко нет, вчера коллега с Егорьевска приезжал, удивлялся
ЗЫ будем возить еще больше, покупаем за рубли, курс очень выгодный
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Sam17a написав:Kravec_5
Ага... Обошел три банка доллара нет... Может у них ничего нет...
Сейчас нигде доллара нет. Даже там, где можно было еще месяц назад снимать без предзаказа 1000 $

Таки, инфа про нехватку налички не туфта.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:27

  sequence написав:
  AlexxK написав:.. Вот и пылесосят где только могут....

насмешили.

"Мир уцелел, потому что смеялся!"(с) :)
  sequence написав: Русские рубль особо не удерживали - обвалился вместе с нефтью.

Еще раз. ЦБ интервенит баксы по бюджетному правилу. Там не размышляют на тему - удерживать им рубль или нет. Есть закон, и они действуют в соответствии с ним.
  sequence написав:Нафиг им операции через несвободно конвертируемую валюту??

Результатом операции является получение баксов (верояно, по безналу, в виде перечисления мамке), а не несвободно конвертируемой валюты.
И каким бы ни был огромным их ЗВР (особенно по сравнению с нашим), его уменьшение политически опасно. Для самизнаетекого :)
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