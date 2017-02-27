flyman написав:Барижна Альфа пилесосить бакси. Для чого? Без поняття.
Как раз понятно для чего. Материнка то на россии. Уже проходили это. В 14-м году.
Когда я говорил, что когда на РФ подорожает доллар, - то он подорожает и у нас, потому что руссиане начнут его арбитражить через "крепкую" гривну, с меня посмеялись.
Типа: 1. За рубль покупаем гривну 2. За полученную гривну покупаем доллар. 3. Конечно это всё делается "виртуальными проводками", а не реально. Но результат достигается - баксы на руках
Тут зависит от курса,по которому они из рубля выйдут в гривну.Я нечто,только обратное,провернул 1 раз в 2009,бакс тогда вырос,а рубль за гривны особо нет,я тогда купил в Форвард банке 250 тыс имперских рупий и с кэшем сгонял на плацкарте в мацкву,хорошо взял десятку зелени,примерно штуку наварил...или спас.
Курс доллара превысил 79 рублей МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.
orest написав:.. Ситуація за поребриком не краща, але вони мовчать до того часу, поки там не почнуть вмирати тисячами в день по найбільших містах. Тоді стане все і різко. Повертайте терміново оплати, подумайте про доцільність відвантаження...
не придумывайте отсебятину. Мы оттуда тянем сотни тонн в неделю - такой паники как у нас, там и близко нет, вчера коллега с Егорьевска приезжал, удивлялся ЗЫ будем возить еще больше, покупаем за рубли, курс очень выгодный
AlexxK написав:.. Вот и пылесосят где только могут....
насмешили.
"Мир уцелел, потому что смеялся!"(с)
sequence написав: Русские рубль особо не удерживали - обвалился вместе с нефтью.
Еще раз. ЦБ интервенит баксы по бюджетному правилу. Там не размышляют на тему - удерживать им рубль или нет. Есть закон, и они действуют в соответствии с ним.
sequence написав:Нафиг им операции через несвободно конвертируемую валюту??
Результатом операции является получение баксов (верояно, по безналу, в виде перечисления мамке), а не несвободно конвертируемой валюты. И каким бы ни был огромным их ЗВР (особенно по сравнению с нашим), его уменьшение политически опасно. Для самизнаетекого