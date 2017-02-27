Додано: Сер 18 бер, 2020 11:06

Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав: пользуюсь только иб.

в отделениях бываю раз в год, если надо получить или поменять карту. пользуюсь только иб.в отделениях бываю раз в год, если надо получить или поменять карту.

Ещё когда нужно забрать валюту валютой Ещё когда нужно забрать валюту валютой

валюту я держу на деле.в основном пользуюсь грн. и кредиткамиоставляю немного валюту в банке на карте на случай чп. а далее, если надо то меняю дол на грн. в иб.честно говоря именно сейчас я уверен валюта нужна 1-2% населения.всё закрыто, границы закрыты.с понедельника вообще уверен все по домам.НА хрена сейчас валюта. что бы принести домой и писать куда вложиться???а если нужна была валюта, то держите дома.ведь все знали про кризис и карантин. значит надо было включать мозги и думать для чего и сколько надо баксов в случае очередного чп в стране.