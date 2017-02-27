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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 449644974498449945004501>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 283
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
37%
106
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:06

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:пользуюсь только иб.
в отделениях бываю раз в год, если надо получить или поменять карту. :P

Ещё когда нужно забрать валюту валютой


валюту я держу на деле.
в основном пользуюсь грн. и кредитками
оставляю немного валюту в банке на карте на случай чп. а далее, если надо то меняю дол на грн. в иб.
честно говоря именно сейчас я уверен валюта нужна 1-2% населения.
всё закрыто, границы закрыты.
с понедельника вообще уверен все по домам.
НА хрена сейчас валюта. что бы принести домой и писать куда вложиться???

а если нужна была валюта, то держите дома.
ведь все знали про кризис и карантин. значит надо было включать мозги и думать для чего и сколько надо баксов в случае очередного чп в стране.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:07

  Вкладчик1234 написав:Где "самолёты"? Когда их ждать? Был ли в реальности хотя бы тот "первый приземлившийся"? Будут ли они вообще?


В південном говорят валюта после завершения карантина будет...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:09

  Амвросий написав:
  Игорь Алексеевич написав:поэтому всё будет ок, особенно с укргазом, но просто пока пользуемся грн. а валюту отдадут, но после карантина.


если к тому времени ВА не введут


вот куда куда, но в укргаз 100 пудов не введут.
если в укргаз введут, то посыпятся все банки в стране. подчёркиваю все.
и хрен даже тот же госуд. ощад и укрэксим кому то что то отдавать будет. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:10

Игорь Алексеевич " тем более всё равно со след.недели все будем сидеть только дома без выхода на улицу."(c)
Дружина працює у водоканалі. Змін не передбачається поки що.
Полтавська обл. ПОВи 27,70 - 28,70
alexdovgenko64
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:15

  zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум

Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:18

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум

Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


не спешите в пятницу намечается рост, т.к. в стране ..... потом напишу или увидите сообщения по тв нашего ....36,6 :roll:
ничего глобального не случится, но пока советую держите дома в валюте, но не в грн.
грн. только на покушать и то есть карты. хотя могут быть временные проблемы с терминалами и картами. поэтому уходя не забываем держать в кармане сегодня и немного нала.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 11:22, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:20

  Alex2006 написав:Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Вы же вроде по 26 с чем-то доллар на днях сливали :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
  Alex2006 написав:Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Вы же вроде по 26 с чем-то доллар на днях сливали :)
Він здається по 24.5 по пів пачки зливав :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:27

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум

Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


подождите, неделю назад вы пообещали сливать по 1,5К каждый день - на сегодня уже ничего не должно было остаться..... Или не сливали таки ?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:27

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум

Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Как бы рынок не обвалили такие сливы ;)
nebiros
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