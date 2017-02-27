Игорь Алексеевич написав:пользуюсь только иб. в отделениях бываю раз в год, если надо получить или поменять карту.
Ещё когда нужно забрать валюту валютой
валюту я держу на деле. в основном пользуюсь грн. и кредитками оставляю немного валюту в банке на карте на случай чп. а далее, если надо то меняю дол на грн. в иб. честно говоря именно сейчас я уверен валюта нужна 1-2% населения. всё закрыто, границы закрыты. с понедельника вообще уверен все по домам. НА хрена сейчас валюта. что бы принести домой и писать куда вложиться???
а если нужна была валюта, то держите дома. ведь все знали про кризис и карантин. значит надо было включать мозги и думать для чего и сколько надо баксов в случае очередного чп в стране.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич " тем более всё равно со след.недели все будем сидеть только дома без выхода на улицу."(c) Дружина працює у водоканалі. Змін не передбачається поки що. Полтавська обл. ПОВи 27,70 - 28,70
zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум
Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум
Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к
не спешите в пятницу намечается рост, т.к. в стране ..... потом напишу или увидите сообщения по тв нашего ....36,6 ничего глобального не случится, но пока советую держите дома в валюте, но не в грн. грн. только на покушать и то есть карты. хотя могут быть временные проблемы с терминалами и картами. поэтому уходя не забываем держать в кармане сегодня и немного нала.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 бер, 2020 11:22, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.