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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44974498449945004501>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 283
23.01-23.50
1%
4
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
32
выше 28
37%
106
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28

  alexdovgenko64 написав:Игорь Алексеевич " тем более всё равно со след.недели все будем сидеть только дома без выхода на улицу."(c)
Дружина працює у водоканалі. Змін не передбачається поки що.
Полтавська обл. ПОВи 27,70 - 28,70


но я не говорю, что прямо вся страна будет сидеть дома.
тем более водоканал будет 100 пудов работать. просто перестроят график привоза людей на работу.
у нас тоже запорожсталь или др. заводы не закроются. будут работать, но по др. будет доставка людей на предприятия и введут дополнт. меры нахождения людей на улицах.
лично у меня бизнес не стратег.направления и я уже сижу дома и отпустил сотрудников.
тем более что уже все как я закрываются.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28

  Zochan написав:
Амвросий написав:
  Alex2006 написав:Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Вы же вроде по 26 с чем-то доллар на днях сливали :)
Він здається по 24.5 по пів пачки зливав :)

Если суммировать все то,что он слил,то как раз выйдет ЗВР страны.И ещё осталось трохи.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:29

  Амвросий написав:
  Alex2006 написав:Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Вы же вроде по 26 с чем-то доллар на днях сливали :)

В пятницу в последний раз, ну не весь же) Когда уже "все" зависит от того, когда выдохнуться олени, а это сложно предугадать, поэтому превентивно можно понемногу сливать, чтобы не пропустить пик :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:30

А егупецкий фунт держится как вкопананный.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:30

  nebiros написав:
  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк 27,11 / 27,15 вышли на вчерашний максимум

Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Как бы рынок не обвалили такие сливы ;)


Отож!
Обвалит сливы и потом кто-то будет .... груши околачивать! ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:31

Курси на зараз - рябеньки


Вітаюсь совсіма.

11:00
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Непогано підтягнули біди. Мабуть люди валюту не поспішають нести.

17.03.2020 17:00
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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:31

  Alex2006 написав:
  Амвросий написав:
  Alex2006 написав:Отлично) На низком старте) Если сегодня пойдет откат - сливаю еще 1.5к :)


Вы же вроде по 26 с чем-то доллар на днях сливали :)

В пятницу в последний раз, ну не весь же) Когда уже "все" зависит от того, когда выдохнуться олени, а это сложно предугадать, поэтому превентивно можно понемногу сливать, чтобы не пропустить пик :)

А ты типа уже рога сбросил?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:34

  hxbbgaf написав:А егупецкий фунт держится как вкопананный.

Бо не так давно лунала порада інвесторам, продавати наші папери і вкладатись в довготермінові сфінкси, мабуть прислухались :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:35

  goldfinger написав:
  ihorsic написав:Нефть ниже 30. Деревянный в небеса гривна туда же. Как ни крути а привязка гривны с деревом никуда не делась мой прогноз по найкрасивейшей прост 80*0.4=32.
Всем слившимся удачи.

Это при точной,100% корреляции с деревом за последние годы с курсом 2,5.Угол наклона коленно-локтевой позы,количество смазки,размер вибратора и количество фрикций у нас с Мордором разная.Ихнего Кащея Бессменного прынц Салман громче нагибает,а наши циркачи очкуют и пугливо повизгивают:)

Согласен с Вами на 100%. Даже сейчас гривна падает к дереву. И я с тех людей которые помнят 20коп за деревянный.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:36

  Yuri_61 написав:Ближе к концу 2019 года я любил гривну сильно Ну просто заставила Маркарова полюбить гривну и я возненавидел доллары. Доллары казались мне жалкими никчемными криво нарезаными бумажками, а вот гривна с каждым днём приобретала невиданную привлекательность и желанность.

Сейчас доллар снова для меня стал желанным и красивым, я снова полюбил его всем сердцем и гривна не стала меня манить так к себе, как это было в конце 2019 года.
А теперь вопрос:


Не пишите больше... лучше запишитесь на прием к холяве.
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